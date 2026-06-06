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Πριν από περίπου 18 χρόνια, την 4η Ιουνίου του 2008, μια δολοφονία θα παγώσει τη χώρα. Ο γνωστός και πολύ αγαπητός ηθοποιός Νίκος Σεργιανόπουλος εντοπίζεται νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του στο Παγκράτι έχοντας στο σώμα του τραύματα από 21 μαχαιριές. Ο καιρός που θα ακολουθήσει θα ξετυλίξει ένα θρίλερ με πολλά ερωτηματικά και περίεργες διαστάσεις.

Ο Σεργιανόπουλος νεκρός

Έξω από το διαμέρισμα που βρέθηκε νεκρός ο Νίκος Σεργιανόπουλος/Φωτ. αρχείου Eurokinissi

Ήταν Τετάρτη, λίγο μετά τις 7:40 το πρωί της 4ης Ιουνίου 2008. Στην οδό Μετεώρων 14 στο Παγκράτι στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας, ο δημοφιλής ηθοποιός Νίκος Σεργιανόπουλος, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ζεν πρεμιέ της ελληνικής τηλεόρασης, εντοπίστηκε δολοφονημένος μέσα στο διαμέρισμά του. Τον βρήκε η 30χρονη οικιακή βοηθός του κατακρεουργημένο μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Η είδηση διαδόθηκε αστραπιαία. Δημοσιογράφοι, τηλεοπτικά συνεργεία, αστυνομικοί και απλοί πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από την πολυκατοικία στο Παγκράτι, αδυνατώντας να πιστέψουν ότι ο άνθρωπος που είχε ταυτιστεί με επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές και θεατρικές παραστάσεις είχε βρει τόσο βίαιο θάνατο.

Η οικιακή βοηθός που αντίκρισε τον εφιάλτη

Έξω από το διαμέρισμα που βρέθηκε νεκρός ο Νίκος Σεργιανόπουλος/Φωτ. αρχείου Eurokinissi

Η πρώτη που βρέθηκε μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα ήταν η 30χρονη αλλοδαπή οικιακή βοηθός του ηθοποιού. Όπως κάθε πρωί, έφτασε λίγο μετά τις 7 για να εργαστεί. Μπαίνοντας στο διαμέρισμα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια εικόνα που δεν θα ξεχνούσε ποτέ. Ο 56χρονος ηθοποιός ήταν πεσμένος στο πάτωμα του σαλονιού, γυμνός, χωρίς ίχνος ζωής μέσα σε λίμνη αίματος.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο αντιλήφθηκαν από την πρώτη στιγμή ότι δεν επρόκειτο για μια απλή ανθρωποκτονία. Η αγριότητα των χτυπημάτων μαρτυρούσε μίσος, οργή ή έναν ανεξέλεγκτο παροξυσμό βίας.

Ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, Φίλιππος Κουτσάφτης, διαπίστωσε ότι το θύμα έφερε τραύματα στον λαιμό, στον θώρακα, στην κοιλιά και στην πλάτη. Παράλληλα εντοπίστηκαν αμυντικά τραύματα στα χέρια του, στοιχείο που έδειχνε πως ο Σεργιανόπουλος πάλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή για να σωθεί. Συνολικά, το σώμα του Νίκου Σεργιανόπουλου είχε κατακρεουργηθεί με 21 μαχαιριές.

Στην έκθεσή του περιέγραφε ένα σώμα καλυμμένο από ξερό αίμα και αιμοπηγμάτα, ενώ η αιτία θανάτου αποδόθηκε στα πολλαπλά τραύματα που προκλήθηκαν από αιχμηρό και τέμνον όργανο.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις αποκάλυψαν ακόμη την παρουσία κοκαΐνης και μεταβολιτών της στον οργανισμό του, καθώς και ίχνη αντικαταθλιπτικών, αντιψυχωσικών, αναλγητικών φαρμάκων και προϊόντων μεταβολισμού της κάνναβης.

Το μαχαίρι στο συρτάρι και τα ίχνη αίματος

Η εγκληματολογική υπηρεσία βρέθηκε μπροστά σε μια σειρά ευρημάτων που αποδείχθηκαν καθοριστικά.

Το μαχαίρι του εγκλήματος βρέθηκε μέσα σε συρτάρι της κουζίνας. Ο δράστης είχε προσπαθήσει να το πλύνει και να το σκουπίσει πριν το επιστρέψει στη θέση του. Η λάμα του ήταν στραβωμένη από τη σφοδρότητα των χτυπημάτων. Μάλιστα, το όπλο του φονικού προερχόταν από σετ μαχαιριών που υπήρχε στο ίδιο το σπίτι.

Στο μπάνιο εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στην κουρτίνα, στον νιπτήρα και σε πετσέτες. Από το σαλόνι μέχρι το μπάνιο υπήρχαν αιματηρά αποτυπώματα γυμνών πελμάτων. Για τους αστυνομικούς το συμπέρασμα ήταν σαφές: ο δολοφόνος είχε πάει να πλυθεί μετά το έγκλημα και είχε προσπαθήσει να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Το διαμέρισμα έμοιαζε αναστατωμένο. Συρτάρια ανοιχτά, αντικείμενα πεταμένα στο πάτωμα και ντουλάπες ψαγμένες. Ωστόσο, οι αστυνομικοί της Δίωξης Ανθρωποκτονιών σύντομα άρχισαν να υποψιάζονται ότι η εικόνα αυτή είχε στηθεί σκόπιμα.

Από το σπίτι έλειπαν το κινητό τηλέφωνο του ηθοποιού και δύο υπολογιστές, ενώ είχε αφαιρεθεί και μικρό χρηματικό ποσό. Το γεγονός ότι η πόρτα δεν έφερε ίχνη διάρρηξης από έξω αλλά είχε παραβιαστεί από μέσα, έδειχνε πως ο δράστης είχε βρεθεί στο διαμέρισμα ως προσκεκλημένος.

Το μυστήριο που απειλούσε να μείνει ανεξιχνίαστο και τα λάθη του δολοφόνου

Έξω από το διαμέρισμα που βρέθηκε νεκρός ο Νίκος Σεργιανόπουλος/Φωτ. αρχείου Eurokinissi

Οι πρώτες εβδομάδες πέρασαν χωρίς αποτέλεσμα. Οι αστυνομικοί εξέτασαν δεκάδες πρόσωπα, κυρίως αλλοδαπούς άνδρες που κινούνταν σε πλατείες και σημεία του κέντρου της Αθήνας.

Όσο περνούσε ο καιρός, η ανησυχία μεγάλωνε ότι η υπόθεση θα είχε την ίδια τύχη με τη δολοφονία του συγγραφέα Κώστα Ταχτσή, η οποία δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Το γεγονός ότι από τη ζωή του ηθοποιού είχαν περάσει πολλοί περιστασιακοί γνωστοί και εφήμεροι σύντροφοι δυσκόλευε αφάνταστα το έργο των ερευνητών.

Παρά τις προσπάθειες καθαρισμού του χώρου, ο δράστης είχε αφήσει πίσω του ίχνη που αποδείχθηκαν καθοριστικά. Στα εργαστήρια της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας απομονώθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα, παλαμικά αποτυπώματα αλλά και αποτυπώματα γυμνών ποδιών.

Η ταυτοποίηση οδήγησε τελικά σε έναν 30χρονο Γεωργιανό, τον Ντέιβιντ Μουρτικνέλι, ο οποίος βρισκόταν παράνομα στην Ελλάδα. Πενήντα μία ημέρες μετά τη δολοφονία, τον Ιούλιο του 2008, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στη συμβολή των οδών Πατησίων και Ανάφης και του πέρασαν χειροπέδες.

Η ομολογία

Αντιμέτωπος με τα στοιχεία, ο Μουρτικνέλι λύγισε και ομολόγησε την πράξη του στις Αρχές. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, είχε γνωρίσει τον Σεργιανόπουλο τα ξημερώματα της ημέρας του εγκλήματος στην πλατεία Βικτωρίας. Όπως ισχυρίστηκε, ο ηθοποιός τον προσκάλεσε στο σπίτι του για να κάνουν χρήση κοκαΐνης και να περάσουν το βράδυ μαζί.

Κατά την εκδοχή του, στο διαμέρισμα κατανάλωσαν ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ. Στη συνέχεια, όπως είπε, η κατάσταση ξέφυγε και ακολούθησε καβγάς. Ο ίδιος υποστήριξε ότι άρπαξε το μαχαίρι της κουζίνας και άρχισε να χτυπά τον ηθοποιό επανειλημμένα μέχρι που εκείνος κατέρρευσε στο πάτωμα.

Οι αστυνομικοί, πάντως, δεν έκρυβαν ποτέ τις επιφυλάξεις τους για αρκετές πτυχές της περιγραφής του.

Μετά τη δολοφονία, ο δράστης κατευθύνθηκε στο μπάνιο για να καθαρίσει τα αίματα από το σώμα και τα χέρια του. Έπλυνε το μαχαίρι, το επέστρεψε στο συρτάρι και άρχισε να ψάχνει το σπίτι. Πήρε 100 ευρώ, δύο φορητούς υπολογιστές, το κινητό τηλέφωνο του ηθοποιού, καθώς και τα κλειδιά του σπιτιού και του αυτοκινήτου.

Οι δύο υπολογιστές βρέθηκαν αργότερα στην κατοχή του. Για το κινητό υποστήριξε ότι το είχε ήδη πουλήσει, ενώ τα κλειδιά είπε ότι τα πέταξε σε κάδο απορριμμάτων.

Η δίκη

Η εκδίκαση της υπόθεσης βρέθηκε στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος και παρακολουθήθηκε στενά από τα μέσα ενημέρωσης. Κατά τη διαδικασία, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχε μεταβεί στο διαμέρισμα του ηθοποιού και πως μεταξύ τους σημειώθηκε έντονος διαπληκτισμός. Ωστόσο, οι εκδοχές που παρουσίασε για τα γεγονότα διαφοροποιήθηκαν αρκετές φορές όσο εξελισσόταν η δικαστική έρευνα.

Από την πλευρά της, η εισαγγελική αρχή βασίστηκε στα πορίσματα των ιατροδικαστών και στο σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων της δικογραφίας, τα οποία περιέγραφαν μια ιδιαίτερα σκληρή και αιματηρή επίθεση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε από το δικαστήριο στον μεγάλο αριθμό των τραυμάτων, καθώς και στη σφοδρότητα με την οποία διαπράχθηκε το έγκλημα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο την ποινή της ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία. Παρ’ όλα αυτά, η υπόθεση συνέχισε να γεννά ερωτήματα. Ήταν το κίνητρο αποκλειστικά η ληστεία ή υπήρχε και κάποια προσωπική αντιπαράθεση; Υπήρχαν πτυχές της υπόθεσης που δεν αποκαλύφθηκαν ποτέ δημόσια;

Ένα έγκλημα που δεν ξεχάστηκε

Έξω από το διαμέρισμα που βρέθηκε νεκρός ο Νίκος Σεργιανόπουλος/Φωτ. αρχείου Eurokinissi

Η δολοφονία του Νίκου Σεργιανόπουλου παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις της σύγχρονης ελληνικής εγκληματολογικής ιστορίας.

Ο ηθοποιός, που γεννήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 1952 και αγαπήθηκε όσο λίγοι από το τηλεοπτικό κοινό, έφυγε με τον πιο βίαιο τρόπο. Η εικόνα του Κωνσταντίνου Μαρκορά από τους «Δύο Ξένους» εξακολουθεί να είναι ζωντανή στη μνήμη των τηλεθεατών, όμως πίσω από τον αγαπημένο ρόλο κρύβεται ένα έγκλημα που, σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, εξακολουθεί να προκαλεί ανατριχίλα.