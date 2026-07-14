Η AI μπαίνει στα εργαστήρια κολοσσών: Από καλλυντικά μέχρι σοκολάτες σε χρόνο-ρεκόρ

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίζεται πλέον στους αλγορίθμους και τα data centers. Περνά στα εργαστήρια των μεγαλύτερων εταιρειών καταναλωτικών προϊόντων και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται νέα καλλυντικά, τρόφιμα και προϊόντα καθημερινής χρήσης.



Η L’Oréal αξιοποιεί την AI για να εντοπίζει συστατικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο ανάπτυξης.

Όπως αποκάλυψε ανώτερο στέλεχος της εταιρείας στο Reuters, η τεχνολογία επιτρέπει πλέον στη γαλλική εταιρεία να δημιουργεί νέα προϊόντα έως και τέσσερις φορές ταχύτερα σε σχέση με το παρελθόν.

Reuters

Από τις κρέμες προσώπου στα σαμπουάν με τη βοήθεια της AI



Η L’Oréal ξεκίνησε να χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στα εργαστήριά της πριν από περίπου τέσσερα χρόνια. Η τεχνολογία βοηθά τους ερευνητές της να προβλέπουν την επίδραση συγκεκριμένων μορίων στο δέρμα και στα μαλλιά, επιταχύνοντας τη διαδικασία δοκιμών και ανακαλύψεων.



Σύμφωνα με τον Fabrice Megarbane, πρόεδρο της μονάδας καταναλωτικών προϊόντων της εταιρείας, η AI έχει ήδη οδηγήσει σε νέους συνδυασμούς συστατικών που στο παρελθόν θα απαιτούσαν πολύ περισσότερο χρόνο για να εντοπιστούν.



Ένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα είναι η αξιοποίηση μορίων που χρησιμοποιούνταν σε προϊόντα περιποίησης δέρματος για τη δημιουργία ενός νέου σαμπουάν με κολλαγόνο, το οποίο στοχεύει να προσφέρει μεγαλύτερο όγκο και αίσθηση πυκνότητας στα μαλλιά.



«Μπορείς να κινηθείς πολύ πιο γρήγορα, δημιουργώντας νέους συνδυασμούς μορίων και ανακαλύπτοντας νέα οφέλη», δήλωσε ο Megarbane στο Global Summit του Consumer Goods Forum στη Βιέννη.

Η πίεση για ταχύτερη καινοτομία αλλάζει το παιχνίδι



Η στροφή προς την τεχνητή νοημοσύνη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων καλούνται να αναπτύσσουν νέα προϊόντα γρηγορότερα, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να περιορίσουν το κόστος.



Η L’Oréal, μετά την επιβράδυνση της ανάπτυξης των πωλήσεών της τα τελευταία χρόνια, έχει δώσει έμφαση στην επιτάχυνση της καινοτομίας. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Nicolas Hieronimus, παρουσίασε πέρυσι ένα σχέδιο ενίσχυσης της δημιουργικότητας και της ανάπτυξης νέων προϊόντων στον κλάδο της ομορφιάς.



Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά εργαλεία σε αυτή την προσπάθεια, καθώς επιτρέπει στους ερευνητές να εξετάζουν περισσότερες πιθανότητες σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

Nestlé, Haleon και Mondelez δοκιμάζουν τις δυνατότητες της AI



Η τάση δεν αφορά μόνο τον χώρο της ομορφιάς. Μεγάλες εταιρείες τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών χρησιμοποιούν ήδη την τεχνητή νοημοσύνη για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.



Η Nestlé, η Haleon (παραγωγός της Sensodyne) και η Mondelez αξιοποιούν την AI για ταχύτερες δοκιμές συστατικών, δημιουργία νέων ιδεών και καλύτερη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.



Στη Mondelez, η οποία διαθέτει brands όπως τα Cadbury, Toblerone, Oreo και Chips Ahoy, η τεχνολογία χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και βελτίωση συνταγών.



Το λογότυπο της εταιρείας Nestle / Reuters

Η AI δημιουργεί νέες συνταγές για μπισκότα και σοκολάτες



Ο επικεφαλής Πληροφορικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Mondelez, Filippo Catalano, χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη «αλλαγή παιχνιδιού» για τη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων.



Η εταιρεία χρησιμοποιεί εργαλεία AI που μπορούν να προτείνουν ακόμη και «αντισυμβατικές» συνταγές, οι οποίες στη συνέχεια αξιολογούνται από ειδικούς.



Η τεχνολογία βοήθησε, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη των Gluten Free Golden Oreo και στην ανανέωση της συνταγής των Chips Ahoy. Στην κατηγορία των μπισκότων, το 60% των συνταγών που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια AI παρουσίασε καλύτερες επιδόσεις σε τομείς όπως η διατροφική αξία, η βιωσιμότητα και το κόστος.



«Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει διαδικασίες που ήδη μπορούσες να κάνεις, αλλά συμπιέζει τον χρόνο από μήνες σε εβδομάδες και από χρόνια σε μήνες», δήλωσε ο Catalano.

Από το εργαστήριο στο ράφι με ταχύτητα AI



Για τις εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων, το στοίχημα είναι ξεκάθαρο: ταχύτερη ανάπτυξη, χαμηλότερο κόστος και καλύτερη προσαρμογή στις αλλαγές των καταναλωτών.



Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά τους επιστήμονες και τους δημιουργούς προϊόντων, αλλά αλλάζει δραστικά την ταχύτητα με την οποία μια ιδέα μπορεί να μετατραπεί από ένα πείραμα στο εργαστήριο σε ένα προϊόν στα ράφια των καταστημάτων.