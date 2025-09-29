Η αιφνίδια μάζωξη των στρατηγών από τον Τραμπ - Ανησυχητικό παζλ για την κατεύθυνση των ΗΠΑ

Μία αιφνίδια και άνευ προηγουμένου σύγκληση της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας των ΗΠΑ από κάθε γωνιά του πλανήτη —από τη Μέση Ανατολή μέχρι τον Ινδο-Ειρηνικό— βρίσκεται σε εξέλιξη, εντείνοντας τις ανησυχίες για τις προθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ, σε μια περίοδο αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων με τη Ρωσία και την Κίνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να παραστεί απροειδοποίητα στη συνάντηση εκατοντάδων στρατηγών και ναυάρχων στο Κουάντικο της Βιρτζίνια την Τρίτη, επισκιάζοντας την αρχική ατζέντα του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, και προσθέτοντας νέες ανησυχίες για την ασφάλεια αυτού του μαζικού γεγονότος. Η «μάζωξη» των στρατηγών, η ρητορική του «πολέμου» και η εσωτερική ανάπτυξη στρατευμάτων συνθέτουν ένα εξαιρετικά ανησυχητικό παζλ για την κατεύθυνση των ΗΠΑ υπό τη νέα κυβέρνηση.

Η «επιστροφή» στο ήθος του πολεμιστή: Όταν η άμυνα γίνεται επίθεση

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, η σύναξη των ανώτατων αξιωματικών—από δύο έως τέσσερα αστέρια— που διοικούν στρατιωτικές δυνάμεις σε μακρινές τοποθεσίες (όπως η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και όλη η Μέση Ανατολή) κρίθηκε απαραίτητη από τον υπουργό Χέγκσεθ για να συζητηθεί η επιτακτική ανάγκη τήρησης ενός «ήθους πολεμιστή» σε όλο τον στρατό.

Ο Χέγκσεθ, ο οποίος σε κάθε δημόσια ομιλία του τονίζει τη στροφή προς μία νοοτροπία «πολεμιστή», είχε διατάξει τη συγκέντρωση των διοικητών με ελάχιστη προειδοποίηση, χωρίς να δώσει αρχικά εξηγήσεις, γεγονός που αιφνιδίασε και προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κόλπους του Πενταγώνου. Αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι ο σκοπός της συγκέντρωσης μπορεί να είναι η ανακοίνωση μαζικών απολύσεων ή υποβιβασμών.

Η αιφνίδια εμφάνιση του Προέδρου στο Κουάντικο, όπως επιβεβαιώθηκε από τον Λευκό Οίκο, ανατρέπει πλήρως τον σχεδιασμό. Ο Τραμπ, μιλώντας στο NBC News, υποβάθμισε το γεγονός, χαρακτηρίζοντάς το ως μια απλή «τονωτική ομιλία» και μία εκδήλωση «esprit de corps» (πνεύμα ομάδας), όπου θα συζητηθεί «πόσο καλά τα πηγαίνουμε στρατιωτικά».

Παρόλα αυτά, η συμμετοχή του Προέδρου:

Πολιτικοποιεί την κρίσιμη συνάντηση, με τον Γιουτζίν Ρ. Φιντέλ, ειδικό στο στρατιωτικό δίκαιο, να τη χαρακτηρίζει «τη μητέρα όλων των φωτογραφικών ευκαιριών» και να εκφράζει την ανησυχία του για την εντεινόμενη πολιτικοποίηση του στρατού.

Επιβάλλει την ανάληψη της ασφάλειας από τη Μυστική Υπηρεσία, αλλά δημιουργεί και επιχειρησιακούς κινδύνους, καθώς όλη η κορυφαία στρατιωτική ηγεσία συγκεντρώνεται σε ένα μόνο σημείο.

Κοστίζει εκατομμύρια, καθώς οι αξιωματικοί μεταβαίνουν από τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και τον Ινδο-Ειρηνικό.

Η σύνδεση με το «υπουργείο Πολέμου»

Η δραματική σύγκληση των στρατηγών έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την υπογραφή από τον Τραμπ εκτελεστικού διατάγματος για την υιοθέτηση του ονόματος «Υπουργείο Πολέμου» (Department of War) ως δευτερεύοντος τίτλου για το Πεντάγωνο.

Αν και η κίνηση αυτή είναι συμβολική—καθώς η οριστική μετονομασία απαιτεί πράξη του Κογκρέσου— στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα. Ο Τραμπ δήλωσε ότι το νέο όνομα μεταδίδει μεγαλύτερη δύναμη και αποφασιστικότητα, ενώ ο Χέγκσεθ έχει δηλώσει ότι «το Υπουργείο Πολέμου θα μάχεται αποφασιστικά... και θα προχωρά σε επίθεση, όχι μόνο σε άμυνα».

Οι ανησυχητικές κινήσεις του Χέγκσεθ και του Τραμπ δεν σταματούν εδώ. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ έχει δεσμευτεί για μείωση του σώματος των στρατηγών κατά 20% και έχει ήδη απολύσει περίπου δύο δωδεκάδες ανώτερους αξιωματικούς (δυσανάλογα πολλές γυναίκες), χωρίς αιτιολογία.

Εξετάζει τη μείωση του βαθμού κορυφαίων διοικητών από τετράστερους σε τριάστερους και την ενοποίηση των περιφερειακών διοικήσεων μάχης.

Στροφή στο εσωτερικό μέτωπο

Όλα αυτά τα γεγονότα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία υπό το πρίσμα της νέας εθνικής στρατηγικής άμυνας, η οποία αναμένεται να μετατοπίσει τους πόρους από την αντιμετώπιση της Κίνας σε σαφή εστίαση στην άμυνα της πατρίδας και τη στρατιωτική χρήση στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Λίγες ημέρες πριν τη σύναξη των στρατηγών, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που δίνει σαρωτικές εξουσίες για τη χρήση των στρατιωτικών και αστυνομικών ικανοτήτων του έθνους ενάντια στην «εσωτερική τρομοκρατία και οργανωμένη πολιτική βία».

Κάλεσε το Πεντάγωνο να στείλει στρατεύματα στο «κατεστραμμένο από τον πόλεμο» Πόρτλαντ του Όρεγκον, με εντολή να χρησιμοποιήσουν «Πλήρη Ισχύ» ενάντια στους διαδηλωτές, μία κίνηση που ήδη αμφισβητείται δικαστικά από την Κυβερνήτη του Όρεγκον.