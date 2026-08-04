Η αινιγματική ανάρτηση του Θανάση Αυγερινού για την Καρυστιανού: Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή

Οι εξελίξεις στο κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς οι δημόσιες αντιπαραθέσεις και οι αποχωρήσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος διαγράφηκε από το κόμμα, απάντησε με σαρκαστική ανάρτηση στις κατηγορίες περί «υφαρπαγής» της ηγεσίας.

Ο δημοσιογράφος δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο το γνωστό βανάκι των διακοπών - φωτογραφία του οποίου είχε αναρτήσει όταν έκανε λόγο για «φυτευτούς» συμβούλους και για «παράλληλο Γραφείο Τύπου» μέσα στο κόμμα - μετατρέπεται σε ασθενοφόρο.

Το βίντεο συνοδεύεται από το εξής σχόλιο: «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας! Απετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα!»

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας! Απετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα! pic.twitter.com/yFrgIsqWe9 — Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) August 4, 2026

Αποχώρησε η Κατερίνα Μουτσάτσου

Νέες εσωτερικές αναταράξεις καταγράφονται στο κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς τρία ακόμη στελέχη ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους.

Πρόκειται για την ηθοποιό Κατερίνα Μουτσάτσου, τη σχολική ψυχολόγο Μαρία Ιωαννίδου, η οποία ήταν μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και ανήκε στον στενό κύκλο συνεργατών της προέδρου του κόμματος, καθώς και τον συνδικαλιστή Τάκη Κοτσόργιο.

Οι νέες αποχωρήσεις έρχονται μετά την παραίτηση του Θανάση Αυγερινού από τη θέση του εκπροσώπου του κόμματος και τη διαγραφή του.

Η δήλωση της Κατερίνας Μουτσάτσου

Η ηθοποιός, η οποία είχε δώσει το «παρών» στην ιδρυτική εκδήλωση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», ανακοίνωσε την αποχώρησή της περίπου δυόμισι μήνες μετά.

Στη δήλωσή της ευχαρίστησε τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε, σημειώνοντας ότι ήταν τιμή της να συμμετάσχει στην προσπάθεια.

«Αποχωρώντας από τη συμμετοχή μου στην ομάδα Πολιτισμού επιθυμώ να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε φίλους και στελέχη του κινήματος με τα οποία συνεργάστηκα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι συνεχίζει να αγωνίζεται για το «όνειρο» που, όπως σημείωσε, συνδέει όσους συμμετείχαν στην προσπάθεια, με στόχο τη δημοκρατία, την ελευθερία και την κοινωνική χειραφέτηση.