Η Αίτνα «ξύπνησε» ξανά και οι εκρήξεις φώτισαν τον ουρανό της Σικελίας - Εντυπωσιακό βίντεο

Εντυπωσιακές εικόνες από τη νέα ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα, με τη λάβα να ρέει στις πλαγιές του ηφαιστείου και τις εκρήξεις να φωτίζουν τον ουρανό της Σικελίας με έντονες κόκκινες λάμψεις.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας, οι εκρήξεις συνεχίζονται σε υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων (9.800 πόδια).

Η νέα έκρηξη της Αίτνας φαίνεται πως ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα της 26ης Ιουνίου 2026, όταν μια αργή ροή λάβας άρχισε να κινείται προς την περιοχή Valle del Leone από ένα ρήγμα που άνοιξε σε υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων, στη βάση του Βορειοανατολικού Κρατήρα.

Lava from Mount Etna in Sicily lit up the sky with red flashes as eruptions continued at an altitude of 9,800 feet, Italy's National Institute of Geophysics and Volcanology reported pic.twitter.com/XpRvB2yAtM — Reuters (@Reuters) June 30, 2026

Η λάβα προχωρά αργά λόγω του υψηλού ιξώδους

Όπως ανέφεραν οδηγοί ηφαιστειολογικών αποστολών μέσω των κοινωνικών δικτύων, η ροή της λάβας προχωρά σταθερά αλλά με σχετικά αργό ρυθμό, εξαιτίας του υψηλού ιξώδους της.

Η λάβα καλύπτει σταδιακά το έδαφος κατά μήκος της διαδρομής της, ενώ από το ρήγμα εξακολουθούν να εκλύονται ηφαιστειακά αέρια και πυρακτωμένο υλικό.

Καθώς περνούν οι ώρες, η ροή τείνει να ακολουθεί τις φυσικές κοιλότητες του εδάφους, με τη δραστηριότητα να παραμένει, προς το παρόν, συγκεντρωμένη κατά μήκος της εκρηξιγενούς σχισμής.

Την ίδια στιγμή, η κορυφή της Αίτνας συνεχίζει να εκλύει στήλες ατμού και τέφρας, ενώ οι ηφαιστειολόγοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου.