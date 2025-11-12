Η ακρίβεια χτυπά και το στράτευμα: Έρχεται το «καλάθι της στρατιωτικής οικογένειας»

Αίσθηση έχει προκαλέσει η εξαγγελία του Νίκου Δένδια για το «καλάθι της στρατιωτικής οικογένειας» και η αναβάθμιση των στρατιωτικών πρατηρίων. Ο στόχος είναι ένας: πρόσβαση σε φθηνά προϊόντα.



Εδώ αλλάζουν όλα, καθώς δημιουργείται μία Ενιαία Διακλαδική Διοίκηση Κέντρων Εφοδιασμού Μονάδων στην οποία θα υπαχθούν τα 26 πρατήρια του Στρατού Ξηράς και τα 5 του Πολεμικού Ναυτικού. Η προμήθεια για την εξασφάλιση καλύτερων τιμών θα είναι κεντρική, και αυτό που έχει σημασία είναι πως αλλάζουν τα κριτήρια και στους ποιοτικούς ελέγχους. Μάλιστα, το υπουργείο έχει υπολογίσει πως μεσοσταθμικά το όφελος για τη στρατιωτική οικογένεια θα κινηθεί στο 20%-23%, σε σχέση με τις τιμές της αγοράς.



Για την ιστορία να σας πω ότι τα έσοδα στα πρατήρια πάνε μια χαρά. Όπως μου είπαν, οι καθαρές πωλήσεις στο ΕΚΕΜΣ για το 2024 ανήλθαν στα 40,39 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,47% σε σχέση με το 2023.

Αν μιλήσουμε για…«καθαρό πράφιτ», αυτό διαμορφώθηκε στα 2,28 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά 18,42% σε σύγκριση με το 2023.