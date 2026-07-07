Σπορ Ποδόσφαιρο Διακοπές Ελβετία

Η Αλίσα Λέμαν ανταλλάσσει φιλιά με τον σύντροφό της στην Ελβετία με ένα αποκαλυπτικό μαγιό

Η σέξι ποδοσφαιρίστρια βρίσκεται στην χώρα της για διακοπές με τον σύντροφό της και κοινοποίησε μερικές φωτογραφίες στο Instagram.

Instagram: alishalehmann7
Instagram: alishalehmann7
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Η Αλίσα Λέμαν, που θεωρείται από πολλούς η πιο σέξι ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο, κάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην πατρίδα της την Ελβετία, παρέα με τον σύντροφό της.

Η 27χρονη αθλήτρια κοινοποίησε μερικές φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στις οποίες παρουσιάζεται με τον μέλλοντα σύζυγό της και ποδοσφαιριστή, Μοντέλ ΜακΚένζι, ο οποίος έγινε γνωστός πιο πολύ από τη συμμετοχή του στο Love Island παρά λόγω των ποδοσφαιρικών του δυνατοτήτων. Η Λέμαν εμφανίστηκε με ένα αποκαλυπτικό κίτρινο-πράσινο μαγιό και με τις σέξι πόζες της τρέλανε τους ακολούθους της. Στην λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε «Swiss Time».

Η ελκυστική αθλήτρια βρισκόταν σε μια φουσκωτή βάρκα και αντάλλασσε φιλιά με τον σύντροφό της, ενώ φάνηκε να περνάει καλά και με μερικούς φίλους.

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