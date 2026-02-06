Η αλήθεια για τις δημόσιες τουαλέτες - Πόσο επικίνδυνο είναι να καθίσετε σε βρόμικο κάθισμα

Οι δημόσιες τουαλέτες θεωρούνται εστίες μικροβίων, αλλά η πραγματική απειλή δεν βρίσκεται πάντα εκεί που περιμένουμε. Τα μικρόβια είναι παντού: από τα καθίσματα μέχρι τις βρύσες και τα χερούλια των θυρών. Ωστόσο, η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι το να καθίσετε πάνω στο κάθισμα, αλλά η επαφή με επιφάνειες που αγγίζονται συχνά ή η εισπνοή αερολυμάτων που δημιουργούνται όταν τραβάμε το καζανάκι. Με λίγα λόγια, η σωστή υγιεινή των χεριών είναι πιο σημαντική από την αποφυγή του καθίσματος.

Όπως διαβάζουμε στο SciTechDaily, κάθε άνθρωπος αφήνει πίσω του μικρόβια. Ένας υγιής ενήλικας αποβάλλει καθημερινά περισσότερα από ένα λίτρο ούρων και πάνω από 100 γραμμάρια κόπρανα, μεταφέροντας βακτήρια και ιούς στην τουαλέτα. Όσοι έχουν διάρροια απελευθερώνουν ακόμη περισσότερους επικίνδυνους μικροοργανισμούς. Σε πολυσύχναστες τουαλέτες, όπου ο καθαρισμός δεν είναι συχνός, το περιβάλλον μπορεί να γίνει μια πραγματική «μικροβιακή σούπα».

Τι πραγματικά κρύβεται σε μια δημόσια τουαλέτα

Τα μικρόβια που συχνά βρίσκονται στα καθίσματα και γύρω από αυτά περιλαμβάνουν βακτήρια του εντέρου, όπως E. coli, Klebsiella και Enterococcus, καθώς και ιούς όπως τον νοροϊό και τον ροταϊό, που μπορεί να προκαλέσουν γαστρεντερίτιδα. Παράλληλα, υπάρχουν βακτήρια του δέρματος, όπως Staphylococcus aureus και πολυανθεκτικά στελέχη, καθώς και μικροοργανισμοί από παράσιτα και πρωτόζωα που μπορούν να προκαλέσουν στομαχικές διαταραχές. Στις τουαλέτες σχηματίζεται επίσης ένα στρώμα μικροβίων γνωστό ως βιοφίλμ, κάτω από τις άκρες του καθίσματος ή του μπολ.

Το κάθισμα δεν είναι ο χειρότερος εχθρός

Παρά την ανησυχία πολλών, τα καθίσματα δεν είναι απαραίτητα τα πιο βρόμικα σημεία. Μελέτες δείχνουν ότι οι λαβές των θυρών, οι βρύσες και ο μοχλός ή το κουμπί στο καζανάκι συγκεντρώνουν περισσότερα μικρόβια, επειδή αγγίζονται συνεχώς, συχνά με βρόμικα χέρια. Σε πολυσύχναστες περιοχές, ο καθαρισμός δεν αρκεί πάντα, με αποτέλεσμα τα μικρόβια να συσσωρεύονται. Σημάδια ότι μια τουαλέτα δεν έχει καθαριστεί είναι η έντονη μυρωδιά ούρων, οι λεκέδες στο πάτωμα και τα ορατά υπολείμματα.

Ο κίνδυνος δεν περιορίζεται στο κάθισμα. Όταν τραβάμε το καζανάκι χωρίς καπάκι, δημιουργείται ένα «ντους» μικροσταγονιδίων στον αέρα, που μπορεί να φτάσει έως δύο μέτρα μακριά και να περιέχει βακτήρια και ιούς. Παράλληλα, τα ηλεκτρικά στεγνωτήρια χεριών μπορεί να διασπείρουν μικρόβια, αν τα χέρια δεν έχουν πλυθεί σωστά.

Τα μικρόβια μπορούν να περάσουν στον οργανισμό με διάφορους τρόπους: μέσω της επαφής με δέρμα ή μικρές πληγές, από τα χέρια στο πρόσωπο ή το φαγητό, με εισπνοή αερολυμάτων ή ακόμη και από πιτσιλιές νερού που παραμένουν μετά από πολλές χρήσεις της τουαλέτας.

Πώς θα προστατευτείτε

Η πρόληψη είναι απλή. Χρησιμοποιήστε καλύμματα καθίσματος ή στρώμα χαρτιού πριν καθίσετε. Αν υπάρχει καπάκι, σκουπίστε το με αντισηπτικό και κλείστε το πριν τραβήξετε το καζανάκι. Πλύνετε καλά τα χέρια με σαπούνι για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα και, αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε αντισηπτικό. Αποφύγετε τα στεγνωτήρια, προτιμώντας χαρτοπετσέτες. Καθαρίζετε τακτικά το κινητό σας και μην το χρησιμοποιείτε μέσα στην τουαλέτα. Για όσους αλλάζουν μωρά, η καθαριότητα της επιφάνειας είναι απαραίτητη πριν και μετά τη χρήση.

Στην πράξη, για τους περισσότερους υγιείς ανθρώπους, το να καθίσετε σε μια δημόσια τουαλέτα είναι χαμηλού κινδύνου. Αν θέλετε ψυχική ηρεμία, μπορείτε να σκουπίσετε το κάθισμα με αντισηπτικό ή να χρησιμοποιήσετε κάλυμμα. Οι περισσότερες λοιμώξεις δεν προέρχονται από το κάθισμα, αλλά από άπλυτα χέρια, χερούλια, αερολύματα και τηλέφωνα. Αντί να αγχώνεστε για το κάθισμα, επικεντρωθείτε στην υγιεινή: πλύσιμο χεριών, χρήση χαρτιού αντί για στεγνωτήρια, καθαρισμός καθίσματος αν χρειάζεται και καθαρό κινητό. Και, παρακαλώ, μην αιωρείστε πάνω από την τουαλέτα – δημιουργείτε τάση στους μυς της πυέλου και αυξάνετε τον κίνδυνο διασποράς των υγρών σας.