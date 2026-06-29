Η αληθινή γυναίκα πίσω από τη «Γέννηση της Αφροδίτης» του Μποτιτσέλι πέθανε σε ηλικία μόλις 23 ετών

Το βλέμμα της Αφροδίτης στον διάσημο πίνακα του Σάντρο Μποτιτσέλι μοιάζει γαλήνιο, σχεδόν απόκοσμο. Για αιώνες, οι ιστορικοί της τέχνης το αντιμετώπιζαν ως μέρος της αναγεννησιακής ιδέας της ομορφιάς: μια θεά που αναδύεται από τη θάλασσα, ανάμεσα στον μύθο, τον έρωτα και την τελειότητα.

Όμως πίσω από αυτό το πρόσωπο, που έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στην ιστορία της δυτικής τέχνης, υπήρχε -σύμφωνα με την παράδοση- μια αληθινή γυναίκα. Η Σιμονέτα Βεσπούτσι, η θρυλική καλλονή της Φλωρεντίας, η γυναίκα που θαύμαζαν οι Μέδικοι, οι ποιητές και ο ίδιος ο Μποτιτσέλι, πέθανε το 1476 σε ηλικία μόλις 23 ετών.

Για πολύ καιρό, η επικρατέστερη εκδοχή ήταν ότι η Σιμονέτα πέθανε από φυματίωση. Τώρα, μια νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να προτείνει μια διαφορετική εξήγηση: ο θάνατός της ίσως προκλήθηκε από αποπληξία όγκου της υπόφυσης, δηλαδή από μια αιφνίδια και επικίνδυνη επιπλοκή σε όγκο που αναπτυσσόταν στην υπόφυση.

Ποια ήταν η Σιμονέτα Βεσπούτσι

Η Σιμονέτα Κατανέο Βεσπούτσι γεννήθηκε το 1453, πιθανότατα στη Λιγουρία, και σε πολύ νεαρή ηλικία παντρεύτηκε τον Μάρκο Βεσπούτσι, μέλος ισχυρής οικογένειας Φλωρεντινών τραπεζιτών. Η άφιξή της στη Φλωρεντία συνέπεσε με μια από τις πιο λαμπρές περιόδους της πόλης, όταν η αυλή των Μεδίκων συγκέντρωνε γύρω της καλλιτέχνες, ποιητές, φιλοσόφους και πολιτική ισχύ.

Η ομορφιά της έγινε σχεδόν θρύλος, όπως σημειώνει και το Popular Science. Ο ποιητής Άντζελο Πολιτσιάνο φέρεται να την αποκάλεσε «La Sans Par», δηλαδή «η ασύγκριτη». Η μορφή της συνδέθηκε με τον Τζουλιάνο των Μεδίκων, αλλά και με τον Μποτιτσέλι, ο οποίος, σύμφωνα με την παράδοση, τη ζωγράφισε επανειλημμένα.

Το όνομά της έμεινε κυρίως δεμένο με τη «Γέννηση της Αφροδίτης», τον πίνακα που φιλοξενείται σήμερα στα Ουφίτσι της Φλωρεντίας και θεωρείται ένα από τα κορυφαία έργα της Αναγέννησης. Η μορφή της θεάς, που στέκεται πάνω σε ένα κοχύλι και φτάνει στην ακτή της Κύπρου, έγινε διαχρονικό σύμβολο της ομορφιάς.

Η Σιμονέτα, όμως, δεν πρόλαβε να δει τον πίνακα να ολοκληρώνεται. Πέθανε χρόνια πριν από τη δημιουργία του έργου, αφήνοντας πίσω της έναν μύθο που μεγάλωσε ακόμη περισσότερο μετά τον θάνατό της.

Ο πρόωρος - μυστηριώδης - θάνατος

Η Σιμονέτα πέθανε στη Φλωρεντία τον Απρίλιο του 1476. Ήταν μόλις 23 ετών. Για τα δεδομένα της εποχής, ο θάνατος σε τόσο νεαρή ηλικία δεν ήταν σπάνιος, όμως για μια γυναίκα της κοινωνικής της τάξης, με πρόσβαση σε καλύτερη φροντίδα και προστασία, η απώλεια προκάλεσε έντονη αίσθηση.

Η σορός της φέρεται να εκτέθηκε δημόσια, ντυμένη στα λευκά και με ακάλυπτο πρόσωπο, τιμή που αποδιδόταν σε εξέχουσες μορφές της εποχής. Τάφηκε στην εκκλησία των Αγίων Πάντων, την Ognissanti, στη Φλωρεντία.

Σύμφωνα με μια από τις πιο γνωστές παραδόσεις γύρω από τη σχέση της με τον Μποτιτσέλι, ο ζωγράφος ζήτησε πολλά χρόνια αργότερα να ταφεί κοντά της. Είτε πρόκειται για αληθινή πράξη αφοσίωσης είτε για ρομαντικό μύθο που μεγάλωσε με τον χρόνο, η ιστορία αυτή ενίσχυσε την εικόνα της Σιμονέτα ως της αιώνιας μούσας του.

Η νέα ιατρική θεωρία

Η νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Endocrinology, Diabetes & Metabolism, επανεξετάζει τον θάνατο της Σιμονέτα μέσα από ιστορικά κείμενα, περιγραφές των τελευταίων ημερών της και στοιχεία που οι ερευνητές εντοπίζουν σε πορτρέτα που θεωρείται ότι την απεικονίζουν.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η Σιμονέτα πιθανότατα έπασχε από αδένωμα της υπόφυσης. Πρόκειται για έναν συνήθως καλοήθη όγκο στον αδένα που βρίσκεται στη βάση του εγκεφάλου και ρυθμίζει σημαντικές ορμονικές λειτουργίες.

Το κρίσιμο, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι ότι ο όγκος ίσως διογκώθηκε απότομα ή αιμορράγησε, προκαλώντας αποπληξία της υπόφυσης. Η κατάσταση αυτή μπορεί να εξελιχθεί σε επείγον ιατρικό περιστατικό, με συμπτώματα όπως έντονο πονοκέφαλο, εμετούς, πυρετό, διαταραχές όρασης, σύγχυση ή ακόμη και απώλεια συνείδησης.

Ακριβώς τέτοια συμπτώματα, σύμφωνα με τη μελέτη, περιγράφονται σε επιστολές της εποχής για τις τελευταίες ημέρες της Σιμονέτα.

Simonetta Vespucci by Sandro Botticelli pic.twitter.com/0oMLhbmMk4 — The Masterpieces Archive (@MasterpiecesArc) April 1, 2026

Κατάρρευση σε χορό, πονοκέφαλοι και παραισθήσεις

Οι ερευνητές αναφέρονται σε επιστολές ανάμεσα στον Πιέρο Βεσπούτσι και τον Λορέντζο των Μεδίκων, στις οποίες περιγράφεται ότι η Σιμονέτα κατέρρευσε στη διάρκεια ενός χορού και στη συνέχεια αποσύρθηκε σε σκοτεινό δωμάτιο.

Εκεί φέρεται να υπέφερε από τρομερούς πονοκεφάλους, παραισθήσεις, εμετούς και υψηλό πυρετό. Για τη σύγχρονη ιατρική, αυτά τα συμπτώματα θα μπορούσαν να παραπέμπουν σε μια ταχεία επιδείνωση όγκου της υπόφυσης.

Οι συγγραφείς της μελέτης εξετάζουν επίσης πιθανούς εκλυτικούς παράγοντες για την κρίση. Ένας από αυτούς θα μπορούσε να ήταν η έντονη σωματική καταπόνηση από τον χορό. Η μελέτη αναφέρει και μια πολύ πιο σκοτεινή ιστορική εκδοχή, που αφορά πιθανή σεξουαλική επίθεση από τον Αλφόνσο Β' της Αραγονίας, δούκα της Καλαβρίας. Ωστόσο, οι ίδιοι οι ερευνητές σημειώνουν ότι δεν υπάρχει απόδειξη για κάτι τέτοιο και ότι οι σχετικές ιστορικές πηγές μπορεί να είναι μεροληπτικές.

Γι' αυτό και το ασφαλές συμπέρασμα είναι ένα: η νέα υπόθεση δεν αποδεικνύει με απόλυτη βεβαιότητα την αιτία θανάτου της Σιμονέτα, αλλά προσφέρει μια πειστική ιατρική εξήγηση εκεί όπου επί αιώνες υπήρχε μόνο μυστήριο.

Τα σημάδια στα πορτρέτα

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της έρευνας είναι ότι οι επιστήμονες δεν στάθηκαν μόνο στα γραπτά τεκμήρια. Εξέτασαν και τα ίδια τα έργα τέχνης.

Σε ένα από τα πορτρέτα που αποδίδονται στη Σιμονέτα, η γυναίκα εμφανίζεται να παράγει γάλα, παρότι δεν είχε αποκτήσει παιδιά. Οι ερευνητές θεωρούν ότι αυτή η λεπτομέρεια θα μπορούσε να συνδέεται με ορμονικές διαταραχές που προκαλούνται από όγκους της υπόφυσης, ειδικά όταν επηρεάζεται η προλακτίνη.

Άλλο στοιχείο είναι το βλέμμα της Αφροδίτης στη «Γέννηση της Αφροδίτης». Η ελαφρά ασυμμετρία των ματιών, που στην τέχνη της εποχής μπορούσε να θεωρηθεί γνώρισμα ομορφιάς ή πνευματικότητας, ίσως είχε και ιατρική βάση. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο στραβισμός θα μπορούσε να σχετίζεται με την πίεση που ασκούσε ο όγκος σε περιοχές κοντά στην υπόφυση.

Η ομάδα χρησιμοποίησε ακόμη και αλγόριθμο αναγνώρισης προσώπου, εξετάζοντας πέντε πορτρέτα που συνδέονται με τη Σιμονέτα. Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, οι μεταβολές στα χαρακτηριστικά του προσώπου της είναι συμβατές με την πιθανή ύπαρξη ορμονοεκκριτικού αδενώματος.

Ανάμεσα στον μύθο και την ασθένεια

Η «Γέννηση της Αφροδίτης» δεν είναι απλώς ένας πίνακας. Είναι ένα από τα έργα που καθόρισαν την εικόνα της Αναγέννησης. Η Αφροδίτη του Μποτιτσέλι στέκεται πάνω στο κοχύλι της ως ιδανικό ομορφιάς, αγνότητας και έρωτα. Πίσω από αυτή την ιδανική μορφή, όμως, η νέα μελέτη μάς αναγκάζει να δούμε και μια πραγματική γυναίκα.

Αν η Σιμονέτα υπήρξε πράγματι το πρόσωπο πίσω από τη θεά, τότε ο πίνακας αποκτά μια ακόμη πιο συγκινητική διάσταση. Δεν αποτυπώνει μόνο το αναγεννησιακό όνειρο της ομορφιάς, αλλά ίσως και τα ανεπαίσθητα σημάδια μιας ασθένειας που ο ζωγράφος είδε χωρίς να μπορεί να την εξηγήσει.

Το πρόσωπο που δεν έσβησε ποτέ

Πέντε αιώνες μετά, η Σιμονέτα Βεσπούτσι εξακολουθεί να ζει μέσα από τα πορτρέτα, τους μύθους και τις ερμηνείες που γεννά το πρόσωπό της.

Η νέα επιστημονική θεωρία δεν αφαιρεί τίποτα από τη γοητεία της ιστορίας της. Αντίθετα, την κάνει πιο ανθρώπινη. Πίσω από την Αφροδίτη που γεννιέται από τη θάλασσα, υπήρξε ίσως μια νεαρή γυναίκα που πόνεσε, αρρώστησε και έφυγε πολύ νωρίς.