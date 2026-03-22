Το 2023, ο Λούβο Μανιόνγκα βίωσε την πιο σκοτεινή στιγμή της ζωής του. Χτυπημένος με ρόπαλο, αναγνωρίζοντας ότι η ζωή του έφτανε σε αδιέξοδο, συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να αλλάξει ή να πεθάνει. Η εθιστική του σχέση με τα ναρκωτικά, κυρίως το "tik", τον είχε καταβροχθίσει, καταστρέφοντας τη ζωή και την καριέρα του.

Ο Μανιόνγκα είχε ήδη πληρώσει το τίμημα του εθισμού του με μια ποινή αποκλεισμού 18 μηνών το 2012 και μια επιπλέον τετραετή ποινή το 2020 για αποτυχία επικοινωνίας με τους υπεύθυνους για τους ελέγχους ντόπινγκ. Παρά τις καταχρήσεις, ο αθλητής είχε καταφέρει να φτάσει στην κορυφή, κερδίζοντας το παγκόσμιο μετάλλιο το 2017 και το ασημένιο στην Ολυμπιάδα του Ρίο το 2016.

Η μεγάλη προσωπική του τραγωδία ήταν ο θάνατος της μητέρας του, που ήταν ο βασικός στυλοβάτης της ζωής του. «Μετά το θάνατο της μητέρας μου, ένιωσα ότι δεν υπήρχε τίποτα για μένα», λέει ο 35χρονος αθλητής, αναφερόμενος στην αδυναμία του να αντιμετωπίσει την απώλεια και τη δίνη του εθισμού του.

Η στιγμή της αλλαγής ήρθε όταν, μετά από μια ληστεία που διέπραξε για να εξασφαλίσει ναρκωτικά, ο Μανιόνγκα δέχθηκε την τιμωρία από μια ομάδα φρουρών, που τον χτύπησαν με ρόπαλο. «Δεν μπορούσα να περπατήσω για μια εβδομάδα», λέει, και αυτός ο τραυματισμός ήταν το σημείο καμπής για την απόφαση του να αλλάξει τη ζωή του, λέει στον Guardian.

Επιστροφή στην αθλητική σκηνή

Αφήνοντας πίσω του τα ναρκωτικά και τη ζωή του εγκλήματος, ο Μανιόνγκα μετανάστευσε στην περιοχή Eastern Cape, μακριά από την παλιά του ζωή. Το 2024, όταν η ποινή του για ντόπινγκ εξέπνευσε, ξεκίνησε προπονήσεις και ανταγωνίστηκε ξανά για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια. Αν και το άλμα του 7,31 μ. ήταν αρκετά μακριά από τα επιτεύγματά του στο παρελθόν, αποτέλεσε την αρχή μιας νέας πορείας.

Με νέες προπονήσεις και στήριξη από έναν νέο προπονητή, ο Μανιόνγκα συνεχώς βελτιώνεται και ήδη έχει φτάσει τα 8,11 μ. στην τελευταία του προσπάθεια. Αυτή η πρόοδος τον έφερε ξανά στους Παγκόσμιους Κλειστούς Αγώνες Στίβου στην Πολωνία, όπου αγωνίζεται ως ένα νέο άτομο, συνειδητοποιημένος για τα λάθη του και έτοιμος να επανακατακτήσει τη θέση του στον κόσμο του αθλητισμού.

Η νέα ζωή του Μανιόνγκα

«Είμαι άνθρωπος, κάνω λάθη», λέει ο Μανιόνγκα, αποδεχόμενος την ευθύνη για τις πράξεις του. Θέλει να χρησιμοποιήσει την εμπειρία του ως προειδοποίηση για νέους αθλητές που εκτοξεύονται στη δημοσιότητα χωρίς την κατάλληλη στήριξη.

«Η ζωή μου ήταν παράλογη», λέει, «και τώρα προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ με τις δεύτερες ευκαιρίες που μου δίνονται».