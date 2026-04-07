Η Alpha Bank εξαγοράζει την Alpha Trust και ενισχύει τη θέση της στο Private Banking

Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. ανακοίνωσε ότι έχει καταρτίσει οριστικές συμβάσεις για τη μεταβίβαση μετοχών με ορισμένους μετόχους της Alpha Trust Συμμετοχών, αποκτώντας το 69,61% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Παράλληλα, η τράπεζα σκοπεύει να υποβάλει προαιρετική δημόσια πρόταση για τις υπολειπόμενες μετοχές, με την ίδια τιμή ανά μετοχή που προσφέρθηκε στις συμβάσεις μεταβίβασης.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται έως το τέλος του β’ τριμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων.

Η Alpha Trust: 30 χρόνια ιστορίας και ηγετική θέση στην αγορά

Η Alpha Trust αποτελεί κορυφαία ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα, με υπό διαχείριση κεφάλαια που υπερβαίνουν τα €2,2 δισ. και πελάτες λιανικής, Private Banking και θεσμικούς επενδυτές.

Η εταιρεία διαθέτει διαφοροποιημένη και πιστή πελατειακή βάση, ενώ υποστηρίζεται από έμπειρους διαχειριστές χαρτοφυλακίου και υπευθύνους διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (relationship managers), προσφέροντας υπηρεσίες discretionary portfolio management και συμβουλευτικές υπηρεσίες Private Banking.

Ενσωμάτωση στο Private Banking της Alpha Bank

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η δραστηριότητα διαχείρισης περιουσίας της Alpha Trust θα ενσωματωθεί στην Επιχειρησιακή Περιοχή του Private Banking της Alpha Bank και στην Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Η ενσωμάτωση δημιουργεί μια διευρυμένη πλατφόρμα διαχείρισης περιουσίας και περιουσιακών στοιχείων, ενισχύοντας τις δυνατότητες του ομίλου να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών λύσεων και εναλλακτικών προϊόντων στους πελάτες μεγάλης οικονομικής επιφάνειας και θεσμικούς επενδυτές.

Συνέχιση της διοικητικής ομάδας της Alpha Trust

Η ανώτερη διοικητική ομάδα της Alpha Trust, συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή και CEO, θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Alpha Bank σε ηγετικούς ρόλους, εξασφαλίζοντας συνέχεια και ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξη της στρατηγικής του Ομίλου στους τομείς wealth και asset management.

Στρατηγικό σκεπτικό και εμπορική ευκαιρία

Η διαχείριση περιουσίας αποτελεί βασικό πυλώνα στρατηγικής ανάπτυξης της Alpha Bank, με αυξανόμενη ζήτηση για επενδυτικές λύσεις και χαμηλή διείσδυση στην εγχώρια αγορά. Η εξαγορά της Alpha Trust αναμένεται να:

Ενισχύσει την ηγετική θέση της τράπεζας στον τομέα διαχείρισης περιουσίας

Διευρύνει την πελατειακή βάση και υποστηρίζει την ανάπτυξη των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων

Ενισχύσει την παροχή προϊόντων, αμοιβαίων κεφαλαίων και εναλλακτικών επενδυτικών λύσεων

Υποστηρίξει ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης υπεράκτιου πλούτου

Ενσωματώσει έμπειρη διοικητική ομάδα και επαγγελματίες στους τομείς Private Banking και asset management

Χρηματοοικονομικός αντίκτυπος

Η εξαγορά ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική συγχωνεύσεων και εξαγορών της Alpha Bank. Οι εκτιμήσεις δείχνουν:

Θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 1,0%

Απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου (RoIC) άνω του 15%

Περιορισμένη επίπτωση στον δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (~17 μονάδες βάσης)

Η συμφωνία ενισχύει την παραγωγή εσόδων από προμήθειες και την παροχή προϊόντων για Private Banking και πελάτες μεγάλης οικονομικής επιφάνειας.

Δηλώσεις CEO

Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλειος Ψάλτης, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επίτευξη δεσμευτικών συμφωνιών με τον ιδρυτή και άλλους μετόχους της Alpha Trust. Συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της Alpha Trust με εκείνα της Alpha Asset Management και του Private Banking, ενισχύουμε την ηγετική μας θέση, δημιουργούμε ένα υψηλότερο σημείο αναφοράς στην ελληνική αγορά και παρέχουμε μακροπρόθεσμη αξία για μετόχους και πελάτες.