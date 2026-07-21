Η Amazon αποσύρει προσωρινά τα αυτόνομα ταξί της μετά από περιστατικό με φωτιά

Αν και δεν χρειάστηκε να αποσύρει φυσικά οχήματα από τους δρόμους, η Amazon βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο της συζήτησης για την ασφάλεια των αυτόνομων οχημάτων, μετά την απόφαση της Zoox να προχωρήσει σε νέα ανάκληση λογισμικού στα robotaxi της.

Το περιστατικό που οδήγησε στην ανάκληση σημειώθηκε στις 20 Ιουνίου στο Λας Βέγκας, όταν ένα αυτόνομο όχημα της Zoox, χωρίς επιβάτες, κινήθηκε προς μια ενεργή εστία πυρκαγιάς που ήταν καλυμμένη από πυκνό καπνό. Επειδή ο χώρος δεν είχε σηματοδοτηθεί με κώνους ή άλλα εμπόδια από τις αρχές, τα συστήματα αντίληψης του robotaxi δεν αναγνώρισαν εγκαίρως τη σκηνή και το όχημα μπήκε μέσα στον καπνό.



Πώς εξελίχθηκε το περιστατικό στο Λας Βέγκας

Μόλις το robotaxi βρέθηκε μέσα στον πυκνό καπνό, επιχείρησε να φρενάρει απότομα και ταυτόχρονα να στρίψει, ώστε να βγει από τη σκηνή, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί σε θέση που εμπόδιζε τους πυροσβέστες. Το όχημα παρέμεινε σταματημένο μέχρι ένας χειριστής απομακρυσμένης καθοδήγησης να αναλάβει τον έλεγχο και να το οδηγήσει με όπισθεν εκτός σημείου, επιτρέποντας στις δυνάμεις της πυροσβεστικής να συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο τους.

Σύμφωνα με τη Zoox, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ η εταιρεία υποστηρίζει ότι πρόκειται για το μοναδικό περιστατικό αυτού του τύπου που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, κάτι που ωστόσο δεν μειώνει τη βαρύτητα του συμβάντος.



Το κενό στην αντίληψη των αυτόνομων οχημάτων

Το συμβάν ανέδειξε ένα σοβαρό κενό στις δυνατότητες των συστημάτων όρασης και αντίληψης των αυτόνομων οχημάτων, τα οποία εξακολουθούν να δυσκολεύονται να διαχειριστούν συνθήκες που για έναν ανθρώπινο οδηγό θεωρούνται σχετικά συνηθισμένες, όπως η παρουσία καπνού γύρω από μια πυρκαγιά ή ένα ατύχημα.

Η Zoox ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές και προχώρησε σε εθελοντική ανάκληση λογισμικού για το σύνολο του στόλου της, που σήμερα αριθμεί 105 ειδικά σχεδιασμένα robotaxi με διπλή κατεύθυνση κίνησης. Μέσω ενημέρωσης, η εταιρεία εγκαθιστά ένα νέο λογισμικό που -όπως αναφέρει- «ενισχύει την υπάρχουσα δυνατότητα ανίχνευσης ενεργών σκηνών έκτακτης ανάγκης, προσθέτοντας την ικανότητα να εντοπίζει και να αντιδρά σε πυκνό καπνό σε ορισμένες περιπτώσεις».



Η στάση της NHTSA και το νομικό πλαίσιο

Η χρονική συγκυρία της ανάκλησης συνδέεται στενά με τη στάση των ρυθμιστικών αρχών στις ΗΠΑ. Λίγες ημέρες πριν από την κίνηση της Zoox, ο επικεφαλής της NHTSA, Jonathan Morrison, είχε απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση προς όλη τη βιομηχανία αυτόνομων οχημάτων, επισημαίνοντας ότι έχει εντοπιστεί σαφές μοτίβο περιστατικών όπου τέτοια οχήματα παρεμβαίνουν στο έργο των πρώτων ανταποκριτών, μπαίνουν σε ενεργές σκηνές έκτακτης ανάγκης ή εμποδίζουν τη διέλευση ασθενοφόρων και πυροσβεστικών.

Στην επιστολή του, ο Morrison χαρακτήρισε την αδυναμία ανίχνευσης και σωστής αντιμετώπισης τέτοιων σκηνών όχι απλά ως ένα σπάνιο φαινόμενο, αλλά ως μια λειτουργική ανεπάρκεια που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση από τις εταιρείες που αναπτύσσουν συστήματα αυτόνομης οδήγησης.