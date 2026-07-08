Η αμήχανη στιγμή με το χειροφίλημα του Μακρόν - Γιατί τραβήχτηκε η Εμινέ Ερντογάν

Μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα σχολιασμένη στιγμή κατά την επίσημη υποδοχή του Εμανουέλ Μακρόν στην Άγκυρα προκάλεσε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν ο Γάλλος πρόεδρος επιχείρησε να χαιρετήσει την Εμινέ Ερντογάν με χειροφίλημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας, στο πλαίσιο της υποδοχής του Γάλλου προέδρου από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μετά τη χειραψία του με τον Τούρκο πρόεδρο, ο Μακρόν στράφηκε προς τη σύζυγό του και, σε μια κίνηση που συνηθίζεται σε ορισμένες δυτικές επίσημες περιστάσεις, έσκυψε προκειμένου να της φιλήσει το χέρι.

Η Εμινέ Ερντογάν, ωστόσο, τράβηξε διακριτικά το χέρι της πριν ολοκληρωθεί η κίνηση, με τη σκηνή να καταγράφεται από τις κάμερες και να γίνεται γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού.

Η θρησκευτική διάσταση της χειρονομίας

Πέρα από την αμηχανία της στιγμής, το περιστατικό συνδέεται και με τις παραδόσεις της ισλαμικής κουλτούρας. Σύμφωνα με τις θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις που ακολουθούν αρκετές ευσεβείς μουσουλμάνες γυναίκες, η σωματική επαφή –όπως μια χειραψία ή ένα χειροφίλημα– από έναν άνδρα που δεν ανήκει στον στενό οικογενειακό κύκλο δεν θεωρείται αποδεκτή.

Στην περίπτωση της Εμινέ Ερντογάν, η οποία ακολουθεί τις συντηρητικές θρησκευτικές παραδόσεις και φορά μαντίλα, μια τέτοια χειρονομία μπορεί να θεωρηθεί αντίθετη με τα έθιμα που διέπουν τις προσωπικές επαφές μεταξύ ανδρών και γυναικών σε συγκεκριμένες μουσουλμανικές κοινωνίες.

Στο επίσημο διπλωματικό πρωτόκολλο, όταν πρόκειται για γυναίκες από τον ισλαμικό κόσμο που τηρούν αυστηρά θρησκευτικές παραδόσεις, οι ξένοι ηγέτες συνήθως αποφεύγουν τη χειραψία ή το χειροφίλημα, εκτός εάν η ίδια η γυναίκα προσφέρει πρώτη το χέρι της.

Ο πιο συνηθισμένος χαιρετισμός σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μια ελαφριά υπόκλιση, με το δεξί χέρι τοποθετημένο στο στήθος, μια κίνηση που θεωρείται ένδειξη σεβασμού χωρίς να υπάρχει σωματική επαφή.

Macron, Emine Erdoğan'ın elini öpmeyi denedi. pic.twitter.com/poWmj5trH9 — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) July 7, 2026

Το στιγμιότυπο που έγινε viral

Η συγκεκριμένη στιγμή αναπαράχθηκε ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα, με τους χρήστες να σχολιάζουν τόσο την αντίδραση της Εμινέ Ερντογάν όσο και την επιλογή της χειρονομίας από τον Γάλλο πρόεδρο.