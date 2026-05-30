Η αμήχανη στιγμή που Ρώσος αξιωματούχος αποκαλεί τον Πούτιν με το όνομα του... «σωσία» του

Νέα ώθηση πήραν στο διαδίκτυο οι θεωρίες περί σωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, ύστερα από ένα στιγμιότυπο από συνάντηση στο Κρεμλίνο, στο οποίο ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Ντμίτρι Πατρούσεφ φαίνεται να προσφωνεί τον Ρώσο πρόεδρο με διαφορετικό όνομα από το επίσημο.

Το περιστατικό προκάλεσε αμέσως κύμα σχολίων στα social media, χωρίς ωστόσο να αποτελεί απόδειξη ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί ευσταθούν.

Όπως αναφέρουν οι «Times», το βίντεο διακινήθηκε αρχικά από το Nexta και στη συνέχεια αναπαράχθηκε ευρύτερα, καθώς πολλοί χρήστες υποστήριξαν ότι ο Πατρούσεφ ακούγεται να λέει «Pal Laich» αντί για το καθιερωμένο «Vladimir Vladimirovich». Στο επίσημο απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνάντησης στο site του Κρεμλίνου, πάντως, η προσφώνηση εμφανίζεται διορθωμένη στη γνωστή μορφή του ονόματος του Πούτιν.

During a briefing to Putin, Patrushev Jr. appeared to slip up and failed to pronounce his boss’s name correctly. Instead of saying “Vladimir Vladimirovich,” he blurted out something sounding like “Pal Laich” — which many noted… pic.twitter.com/FoK5bU0DY7 — NEXTA (@nexta_tv) May 27, 2026

Η διαφορά αυτή ήταν αρκετή για να αναζωπυρώσει μια παλιά και ιδιαίτερα δημοφιλή θεωρία συνωμοσίας, σύμφωνα με την οποία ο Ρώσος πρόεδρος χρησιμοποιεί σωσίες για λόγους ασφαλείας ή για επιλεγμένες δημόσιες εμφανίσεις. Η θεωρία αυτή κυκλοφορεί εδώ και χρόνια, αλλά δεν έχει αποδειχθεί από ανεξάρτητα και τεκμηριωμένα στοιχεία.

Μάλιστα, δημοσίευμα των Times σημειώνει ότι πρόσφατη ανάλυση του 2024 από το ρωσικό ανεξάρτητο μέσο Meduza κατέληξε σε ποσοστά άνω του 99% ότι οι εικόνες που εξετάστηκαν αφορούσαν το ίδιο πρόσωπο, αποδυναμώνοντας τους ισχυρισμούς περί πολλαπλών σωσιών.

Παρά την έλλειψη αποδείξεων, η συζήτηση αυτή δεν είναι καινούρια. Ο τότε επικεφαλής των ουκρανικών στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών Κίριλο Μπουντάνοφ είχε υποστηρίξει το 2022 ότι ο Πούτιν εμφανίζεται κατά καιρούς μέσω τουλάχιστον τριών σωσιών, ενώ ανάλογες εκτιμήσεις είχαν διατυπωθεί και από τον πρώην επικεφαλής της MI6, Ρίτσαρντ Ντίαρλοβ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι ένας ηγέτης τέτοιου προφίλ θα μπορούσε λογικά να χρησιμοποιεί σωσίες για να περιορίσει τον κίνδυνο στοχοποίησης. Οι δηλώσεις αυτές, ωστόσο, παραμένουν ισχυρισμοί και όχι αποδεδειγμένα γεγονότα.

Ο ίδιος ο Πούτιν έχει απαντήσει δημόσια στο παρελθόν στο ζήτημα. Σε συνέντευξή του το 2020 παραδέχθηκε ότι του είχε προταθεί η χρήση σωσία στις αρχές της δεκαετίας του 2000, σε μια περίοδο ενισχυμένων ανησυχιών για την ασφάλειά του, αλλά υποστήριξε ότι απέρριψε το ενδεχόμενο.