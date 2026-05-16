Η αναφορά Μητσοτάκη στον Akyla και τον αποψινό τελικό-«Να στηρίξει το ΕΛΚ την ελληνική υποψηφιότητα»

H NΔ βρίσκεται σε Συνέδριο ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρήκε την ευκαιρία στη σύντομη παρέμβασή του να αναφερθεί στον αποψινό τελικό της Eurovision και στην υποψηφιότητα του Akyla.

Aπευθυνόμενος προς τον Μάνφρεντ Βέμπερ είπε: «Σε ευχαριστώ που δεσμεύθηκες ότι τα αδελφά κόμματα στο Ευρωπαικό Λαικό Κόμμα θα στηρίξουν την υποψηφιότητα του Ακύλα στο σημερινό διαγωνισμό της Eurovision» ενώ μιλώντας προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας σημείωσε:

«Είμαστε ανταγωνιστικοί με την Κύπρο αλλά είμαστε σίγουροι αγαπητέ Νίκο ότι αμοιβαία στήριξη που εκδηλώνεται πάντα στο πλαίσιο της Eurovision θα συνεχιστεί και σήμερα».

