Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα για το δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ: «Οι σκέψεις μας είναι μαζί σας»

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο σκοτώθηκαν 7 φίλαθλοι της ομάδας, που ταξίδευαν στη Γαλλία για την εκτός έδρας αναμέτρηση του «Δικεφάλου» εναντίον της Λιόν.

Το βαν, στο οποίο επέβαιναν 10 οπαδοί του ΠΑΟΚ, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με επερχόμενο φορτηγό, το οποίο μετέφερε αλκοόλ. Ο τραγικός απολογισμός του δυστυχήματος είναι 7 νεκροί και 3 τραυματίες, όλοι τους Έλληνες.

Η Μπαρτσελόνα αναδημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα τη φωτογραφία που ανάρτησε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, στέλνοντας το δικό της μήνυμα συμπαράστασης στους ιθύνοντες του συλλόγου, αλλά και τις οικογένειες των θυμάτων.

Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι σκέψεις μας είναι με εσάς και τις οικογένειές τους».