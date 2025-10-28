Η ανάρτηση της UEFA με τον... «Μονομάχο» ΠΑΟΚ, τον Ράσελ Κρόου και τα τέσσερα γκολ στη Γαλλία (vid)

Η μεγαλειώδης νίκη του ΠΑΟΚ εναντίον της Λιλ (4-3) στο γήπεδο «Πιέρ Μορουά» συγκέντρωσε τα βλέμματα όλης της ποδοσφαιρικής Ευρώπης.

O «δικέφαλος του βορρά» συνεχίζει την ανεξέλεγκτη πορεία του σε Ελλάδα και Ευρώπη και η UEFA προσέφερε στο κοινό τα γκολ της «παράστασης» των ποδοσφαιριστών του Λουτσέσκου στη Γαλλία.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, μάλιστα, δε δίστασε να χρησιμοποιήσει τη δημοφιλή έκφραση του Ράσελ Κρόου «Δε διασκεδάζετε;» από τη βραβευμένη με όσκαρ ταινία «Μονομάχος», καλώντας τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους να απολαύσουν τα τέρματα του ΠΑΟΚ «παρέα» με ποπ-κορν.

Ο «Μονομάχος» κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2000 και απέσπασε συνολικά πέντε βραβεία Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου και αυτό της Καλύτερης Ταινίας.

Η δημοφιλής ατάκα «Δε διασκεδάζετε;» ακούγεται στη σκηνή, στην οποία ο πρωταγωνιστής Ράσελ Κρόου αναμετράται στην αρένα.