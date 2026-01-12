Η ανάρτηση του Χείζ-Ντείβις με... βαλίτσες που «φούντωσε» τις φήμες για Παναθηναϊκό (vid)

Σε μια κίνηση που προκάλεσε «χαμό» γύρω από το μέλλον του προχώρησε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες και έχει άμεσο «πράσινο ενδιαφέρον».

Ο Αμερικανός φόργουορντ, που φέτος αγωνίζεται στο NBA με τη φανέλα των Φοίνιξ Σανς, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να ετοιμάζει τις βαλίτσες του, γεγονός που πυροδότησε άμεσα τα σενάρια για επιστροφή του στην Ευρώπη.

Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Παναθηναϊκός φέρεται να εξετάζει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την περίπτωση του, στην προσπάθειά του να ενισχύσει ποιοτικά τη γραμμή των φόργουορντ. Παρότι ο Χέιζ-Ντέιβις δεν συνοδεύει το βίντεο με κάποια επεξηγηματική δήλωση, η χρονική συγκυρία «φουντώνει» τις φήμες που τον θέλουν να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής στην EuroLeague.

Οι «πράσινοι», που παρακολουθούν σταθερά την αγορά, παραμένουν σε εγρήγορση, με την αινιγματική στάση του Αμερικανού να ενισχύει τις προσδοκίες για μια πιθανή μεταγραφική «βόμβα» από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.