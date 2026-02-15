Η ανάρτηση του Καστίγιο μετά το Λεβαδειακός-Ολυμπιακός: «Πάσα,πάσα, σέντρα...»

Ο Ολυμπιακός άφησε βαθμούς στο «Λάμπρος Κατσώνης», μένοντας στο 0-0 απέναντι στον Λεβαδειακό, ο οποίος μάλιστα, αγωνιζόταν με 10 παίκτες από το το 42’, εξαιτίας της αποβολής του Όζμπολτ με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως για μια ακόμα φορά τα βρήκαν… μπαστούνια απέναντι σε κλειστή άμυνα και με εξαίρεση το δοκάρι του Αντρέ Λουίς και το γυριστό του Ελ Κααμπί στο 90’, δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν καθαρές ευκαιρίες.

Η ισοπαλία απέναντι στους Βοιωτούς, τους άφησε στη δεύτερη θέση, έναν βαθμό πίσω από την ΑΕΚ, η οποία όμως έχει ένα παιχνίδι λιγότερο και δύο βαθμούς πάνω από τον ΠΑΟΚ, που έχει δύο «χρωστούμενα» παιχνίδια. Τα περιθώρια πλέον να στενεύουν για τους Πειραιώτες, οι οποίοι δεν έχουν την πολυτέλεια για νέες απώλειες βαθμών μέχρι τα playoffs.

Τη δυσφορία του για την ποιότητα του παιχνιδιού του Ολυμπιακού, εξέφρασε ο άλλοτε ποδοσφαιριστής των «ερυθρόλευκων», Νέρι Καστίγιο, με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πρώην επιθετικός των Πειραιωτών, έγραψε χαρακτηριστικά: «Πάσα, πάσα, πάσα, σέντρα. Έτσι, σε κλειστές άμυνες δεν γίνεται. Κάποιος να ντριμπλάρει προς το τέρμα, να περάσει έναν, δύο, τρεις, δεν γίνονται αυτά».