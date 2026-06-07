Η ανάρτηση Τσελέντη για τους σεισμούς στην Εύβοια: «Περιοχή με υψηλή σεισμικότητα»

Ισχυρές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) στην Εύβοια, με τον μεγαλύτερο να φτάνει τα 5,2 Ρίχτερ και να γίνεται αισθητός σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Σκιάθο και η Καρδίτσα.

Με αφορμή τη σεισμική δραστηριότητα, ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης σημείωσε πως πρόκειται για περιοχή με υψηλή σεισμικότητα, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου τύπου σεισμοί εκδηλώνονται συχνά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Όπως ανέφερε, τα μεγέθη των δονήσεων κινούνται σε συγκεκριμένα επίπεδα και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Ο ίδιος συνέστησε στους κατοίκους να αποφεύγουν περιοχές με ιδιαίτερη μορφολογία και παλαιές ή πιθανώς ευάλωτες κατασκευές, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει ένδειξη για κάτι πιο ανησυχητικό στη συγκεκριμένη φάση της σεισμικής δραστηριότητας.

Ο πρώτος ισχυρός σεισμός καταγράφηκε λίγα λεπτά πριν τις 13:00, μεγέθους 4,8 Ρίχτερ, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας και εστιακό βάθος περίπου 5 χιλιομέτρων.

Ακολούθησαν ακόμη δύο δονήσεις, με τη μεγαλύτερη να φτάνει τα 5,2 Ρίχτερ, ενώ στη συνέχεια καταγράφηκαν και μικρότεροι σεισμοί στην περιοχή του Μαντουδίου.