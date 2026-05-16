Η ανατροπή τίτλου της Σέλτικ αλλάζει τα δεδομένα για ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην Ευρώπη

Η κατάκτηση του πρωταθλήματος Σκωτίας από τη Σέλτικ μετά τη μεγάλη ανατροπή απέναντι στη Χαρτς έφερε εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα τόσο την ΑΕΚ όσο και τον Ολυμπιακό ενόψει των προκριματικών του Champions League.



Για την ΑΕΚ, το αποτέλεσμα στη Σκωτία δυσκολεύει την προσπάθεια να βρεθεί στους ισχυρούς των playoffs της διοργάνωσης. Η Σέλτικ εξασφάλισε θέση με υψηλό συντελεστή βαθμών στην UEFA και καταλαμβάνει ένα από τα προνομιούχα spots της διαδικασίας. Παρόλα αυτά, το σκηνικό δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως, καθώς απομένουν αρκετά προκριματικά παιχνίδια και αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν τις ισορροπίες μέχρι την τελική διαμόρφωση των γκρουπ δυναμικότητας.

✅ CONFIRMED



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic enters 🔵 UCL PO as a seeded team!



📉 🇬🇷 AEK drops to the unseeded side, but could climb back up if one of:



🇷🇸 Crvena zvezda

🇭🇷 Dinamo Zagreb

🇸🇰 Slovan Bratislava

🇵🇱 Lech Poznan



is eliminated in 🔵 UCL Q2.



👉 Full analysis of seeding positions in… pic.twitter.com/Ya2JRsU4wR — Football Meets Data (@fmeetsdata) May 16, 2026





Την ίδια στιγμή, ο Ολυμπιακός έμαθε έναν πιθανό αντίπαλο που μπορεί να συναντήσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, σε περίπτωση που ολοκληρώσει τη σεζόν στη δεύτερη θέση της Stoiximan Super League. Η Χαρτς, μετά την ήττα της από τη Σέλτικ, κατέληξε στη θέση που την φέρνει στο μονοπάτι των πιθανούς αντιπάλων των «ερυθρόλευκων».



Πλέον, απομένει να ξεκαθαρίσει το τοπίο και σε άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως της Πολωνίας και της Αυστρίας, ώστε να συμπληρωθεί οριστικά το παζλ των υποψήφιων αντιπάλων για τα προκριματικά του Champions League.