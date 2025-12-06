Η αναβίωση των private clubs: Γιατί οι κλειστές λέσχες ευδοκιμούν μέσα στην κρίση

Παρά το ότι μοιάζει παράδοξο, οι κλειστές λέσχες ανέκαθεν γνώριζαν ανάπτυξη σε περιόδους ανασφάλειας, καθώς βασίζονται σε ένα οικονομικό μοντέλο σταθερό και καλά σχεδιασμένο.

Πίσω από πόρτες που ανοίγουν μόνο με πρόσκληση και ματιές που λειτουργούν σαν άτυπη επιβεβαίωση ταυτότητας, το δίκτυο των exclusive clubs του Λονδίνου γνωρίζει νέα άνθηση. Σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 133 private clubs — αριθμός μεγαλύτερος από το σύνολο όσων δημιουργήθηκαν σε τρεις δεκαετίες μετά το 1985 — ενώ ακόμη έξι βρίσκονται ήδη υπό ανάπτυξη.

Διαβάστε γιατί η αναβίωση των private clubs μοιάζει παράδοξη.