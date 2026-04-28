Η Άνδρος αποκτά ισχυρή παρουσία στη βρετανική τουριστική σκηνή

Με σκοπό την ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της Άνδρου στη βρετανική αγορά και την προβολή της ως ενός αυθεντικού νησιωτικού προορισμού υψηλής ποιότητας, διοργανώθηκε στο Λονδίνο, στις 23 Απριλίου 2026, ειδική παρουσίαση του νησιού σε επιλεγμένους επαγγελματίες του τουρισμού. Η δράση απευθυνόταν σε άτομα με άμεση σχέση με την προώθηση ταξιδιωτικών προορισμών και είχε χαρακτήρα στοχευμένης ενημέρωσης.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, σε συνεργασία με τον τουριστικό οργανισμό Olympic Holidays, που ειδικεύεται στην ελληνική αγορά. Βασικός σκοπός της συνάντησης ήταν η προβολή της Άνδρου σε Βρετανούς travel agents, καθώς και η ενημέρωσή τους για τις δυνατότητες ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού σε όλη τη διάρκεια του έτους, πέρα από την καλοκαιρινή περίοδο.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν συνολικά 18 επαγγελματίες του κλάδου, προερχόμενοι από γνωστά ταξιδιωτικά γραφεία όπως τα Intele Travel, PH Travel, Not Just Travel, Guru Travel, Travel Counsellors, Fourways Travel και Sunshine Travel. Τον Δήμο Άνδρου εκπροσώπησε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού Νικόλαος Μουστάκας, ο οποίος μαζί με την προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, Ελένη Σκαρβέλη, υποδέχθηκαν τους παρευρισκόμενους και παρουσίασαν την Άνδρο ως έναν αυθεντικό κυκλαδίτικο προορισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στη φυσική ομορφιά, την ποιότητα εμπειριών και την πολιτιστική της ταυτότητα.

Ένας πολυδιάστατος βιώσιμος τουριστικός προορισμός

Η «καπετάνισσα των Κυκλάδων» παρουσιάστηκε ως ένας προορισμός με ευρύ φάσμα εμπειριών, κατάλληλος για χαλάρωση, εξερεύνηση, πολιτιστικές δραστηριότητες, γαστρονομικές απολαύσεις και επαφή με τη φύση. Αναδείχθηκε ως ιδανική επιλογή τόσο για σύντομες αποδράσεις όσο και για μεγαλύτερης διάρκειας διακοπές, ανεξαρτήτως εποχής, ενισχύοντας τη θέση της ως νησί με δυνατότητα τουρισμού όλο τον χρόνο. Έμφαση δόθηκε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, όπως το δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών Andros Routes, η αρχιτεκτονική και η ατμόσφαιρα της Χώρας, καθώς και η έντονη πολιτιστική της ταυτότητα.

Σημαντικό σημείο αναφοράς αποτέλεσε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, ενώ παράλληλα προβλήθηκε η ποικιλομορφία των παραλιών και η τοπική γαστρονομία που ενισχύουν την αυθεντική εμπειρία του επισκέπτη. Επιπλέον, υπογραμμίστηκε η εύκολη πρόσβαση στο νησί από την Αθήνα μέσω Ραφήνας, στοιχείο που ενισχύει την ελκυστικότητά του για τη βρετανική αγορά. Η παρουσίαση εμπλουτίστηκε με διαδραστικές δράσεις, όπως παιχνίδι γνώσεων για την Άνδρο, που ενθάρρυνε τη συμμετοχή των επαγγελματιών του τουρισμού.

Παράλληλα, ένας συμμετέχων κέρδισε ταξίδι στο νησί, προσφορά του Δήμου Άνδρου και της Aegean Airlines. Τέλος, έγινε αναφορά στη διεθνή διάκριση της Άνδρου στα Greek Travel Awards στο Λονδίνο, όπου αναδείχθηκε ως κορυφαίος περιπατητικός προορισμός για το 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στον τομέα του φυσιολατρικού τουρισμού.

Η αυθεντικότητα του νησιού πόλος έλξης για τους τουρίστες

Οι συμμετέχοντες τουριστικοί πράκτορες εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την ανακάλυψη — για πολλούς εξ αυτών — ενός νέου ελληνικού προορισμού, ενώ η θετική ανταπόκριση των συμμετεχόντων ανέδειξε το έντονο ενδιαφέρον για προορισμούς που δεν έχουν αλλοιωθεί από τον μαζικό τουρισμό. Παράλληλα, απευθύνθηκε πρόσκληση προς όλους να επισκεφθούν το νησί, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τις εμπειρίες που προσφέρει, τη γαστρονομία του και την πλούσια πολιτιστική του παράδοση.



Η σημαντική συμμετοχή επαγγελματιών του τουρισμού επιβεβαίωσε ότι η εκδήλωση αποτέλεσε εξαιρετική ευκαιρία για την ενίσχυση της προβολής της Άνδρου στη βρετανική αγορά και για την εκκίνηση νέων συνεργασιών, ενώ εκτιμάται ότι η περαιτέρω ενίσχυση της επικοινωνίας και της πληροφόρησης θα συμβάλει στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας και της προτίμησης του βρετανικού κοινού για τον προορισμό.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη διευθύντρια του Γραφείου Ε.Ο.Τ. Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας, Ελένη Σκαρβέλη και την εξαιρετική ομάδα της για την άριστη διοργάνωση της εκδήλωσης και την ουσιαστική συμβολή τους στην επιτυχημένη παρουσίαση της Άνδρου στη βρετανική αγορά. Η θερμή υποδοχή και η εξαιρετικά θετική ανταπόκριση των επαγγελματιών του τουρισμού επιβεβαιώνουν ότι η Άνδρος μπορεί να αποτελέσει έναν ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό για το βρετανικό κοινό, χάρη στα μοναδικά της χαρακτηριστικά που συνδυάζουν φύση, πολιτισμό και αυθεντικές εμπειρίες», δήλωσε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού Δήμου Άνδρου, Νίκος Μουστάκας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ -ΜΠΕ