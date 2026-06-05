Η Άνια Τέιλορ Τζόι για τα ξεριζωμένα παιδικά χρόνια: «Ένιωθα ότι οι άνθρωποι δεν με συμπαθούσαν»

Η Άνια Τέιλορ Τζόι αποκάλυψε ότι η ξεριζωμένη της παιδική ηλικία την έκανε να νιώθει αποξενωμένη, στην συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό L' Officiel. Η πρωταγωνίστρια του Dune είπε χαρακτηριστικά: «Ήταν δύσκολο για μένα τη μικρή το να μετακομίζω σε όλο τον κόσμο με την οικογένειά μου».

Και συμπλήρωσε: «Αλλά τώρα το βλέπω με τόση αγάπη, επειδή πιστεύω ότι με προετοίμασε άψογα για να ζήσω ως ηθοποιός αυτό το είδος εφήμερης ζωής».

Η Άνια μεγάλωσε στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής πριν μετακομίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ηλικία έξι ετών και αρχικά αρνήθηκε να μάθει αγγλικά, καθώς ήλπιζε ότι θα επέστρεφαν στην Αργεντινή. Τώρα μοιράζοντας τον χρόνο της μεταξύ Λονδίνου και Λος Άντζελες εξηγεί: «Πάντα ήμουν νομάς από τη φύση μου».

«Τώρα το έχω αγκαλιάσει πλήρως ως μέρος του εαυτού μου. Αν έχω μερικές μέρες άδεια, σκέφτομαι πάντα, «Ωχ, τι υπάρχει σε απόσταση οδήγησης;» Αν είναι έξι ώρες ή λιγότερο, λέω, «Πάμε. Γιατί όχι;» εξομολογείται.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της για το περιοδικό In Style είχε μιλήσει για το ίδιο θέμα και είχε πει: «Μεγάλωσα νιώθοντας ότι οι άνθρωποι δεν με συμπαθούσαν ή δεν με εμπιστεύονταν επειδή δεν μπορούσαν να με βάλουν σε ένα κουτί. Ήμουν πάντα το κορίτσι από την Αργεντινή στην Αγγλία. Ήμουν το κορίτσι από την Αγγλία στην Αμερική. Ήμουν το «Ένα περίεργο μείγμα και των δύο». Εγώ πάντως δεν εκτιμώ τα κουτιά. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι χρήσιμα για κανέναν ή ένας πολύ έξυπνος τρόπος να βλέπεις τους ανθρώπους.»