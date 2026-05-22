Η Anker παρουσίασε τα ακουστικά Soundcore Liberty 5 Pro

Η Anker ετοιμάζεται για μια πιο φιλόδοξη είσοδο στην premium κατηγορία των ασύρματων ακουστικών με τα νέα Soundcore Liberty 5 Pro και Liberty 5 Pro Max. Η εταιρεία δεν περιορίζεται μόνο σε βελτιώσεις ήχου και ακύρωση θορύβου, αλλά ποντάρει και σε ένα νέο in-house AI chip με την ονομασία Anker Thus, θέλοντας να δώσει στα ακουστικά της πιο «έξυπνες» λειτουργίες.



Τι φέρνει το AI chip

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της νέας σειράς είναι ο ειδικός AI επεξεργαστής που φαίνεται να αξιοποιείται για βελτίωση της εμπειρίας χρήσης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν βελτίωση ήχου με τη χρήση ΑΙ, πιο εξελιγμένο σύστημα ακύρωσης εξωτερικού θορύβου και δυνατότητες που σχετίζονται με την ανάλυση φωνής και την επεξεργασία ήχου σε πραγματικό χρόνο. Στην πράξη, αυτό μπορεί να σημαίνει πιο καθαρή φωνή στις κλήσεις, καλύτερη απόδοση σε θορυβώδη περιβάλλοντα και πιο προσαρμοσμένο προφίλ ακρόασης.



Σχεδίαση και λειτουργίες

Τα Liberty 5 Pro φαίνεται πως θα ακολουθούν διαφορετική σχεδιαστική λογική από τα υπάρχοντα Liberty 5, με πιο premium κατασκευή και έντονη έμφαση στη χρηστικότητα. Η εταιρεία έδειξε ακόμη μια οθόνη στην θήκη φόρτισης, κάτι που πλέον αρχίζει να γίνεται τάση στην κατηγορία των high-end earbuds. Το μοντέλο Pro Max αναμένεται να πάει ένα βήμα παραπέρα, καθώς η θήκη του μπορεί να ενσωματώνει και λειτουργία εγγραφής φωνής με μικρόφωνα και αναγνώριση μέσω της φωνής του χρήστη.



Απόδοση και αυτονομία

Σε επίπεδο τεχνικών χαρακτηριστικών, έχουμε Bluetooth 5.4, αντοχή κατά το πρότυπο IP55 σε σκόνη και νερό, ήχο Dolby spatial και σύνδεση πολλών σημείων. Η αυτονομία φαίνεται να κινείται γύρω στις 6,5 ώρες με ενεργή την ακύρωση εξωτερικού θορύβου, ενώ με τη θήκη αναμένεται σαφώς μεγαλύτερη συνολική διάρκεια χρήσης.



Τι σημαίνει για την αγορά

Η κίνηση της Anker δείχνει πως ο ανταγωνισμός στα ασύρματα ακουστικά δεν αφορά πια μόνο τον ήχο ή την μπαταρία, αλλά και το λογισμικό, την επεξεργασία μέσω ΑΙ και τις «έξυπνες» λειτουργίες της θήκης. Με αυτά τα δεδομένα, τα Liberty 5 Pro μπορεί να γίνουν μία από τις πιο συζητημένες κυκλοφορίες της χρονιάς στην κατηγορία των earbuds.