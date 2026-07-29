Η Άννα Βίσση πήρε δημόσια θέση για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απαγόρευση ερμηνείας του τραγουδιού «Ο Γιάννης ο Φονιάς» από τον Μανώλη Μητσιά, επιλέγοντας να εκφράσει τη στήριξή της με μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα χαρακτηριστική φράση.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η δημοφιλής τραγουδίστρια αναδημοσίευσε βίντεο στο οποίο ο Μανώλης Μητσιάς απαγγέλλει τους στίχους του τραγουδιού αντί να το ερμηνεύει και έγραψε:

«Ο κόσμος δικαιώνει πάντα τα τραγούδια και τους ερμηνευτές τους…»

Η ανάρτηση έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού, καθώς ήρθε σε μια περίοδο όπου η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στον καλλιτεχνικό χώρο.

Γιατί δεν τραγούδησε τον «Γιάννη τον Φονιά»

Όλα ξεκίνησαν από τη συναυλία του Μανώλη Μητσιά, αφιερωμένη στον Νίκο Γκάτσο, όπου έγινε γνωστό ότι δεν είχε δοθεί η απαιτούμενη άδεια για την παρουσίαση των έργων του Γκάτσου που έχουν μελοποιηθεί από τον Μάνο Χατζιδάκι.

Έτσι, ο σπουδαίος ερμηνευτής βρέθηκε μπροστά σε μια πρωτόγνωρη στιγμή στην πολυετή διαδρομή του. Αντί να τραγουδήσει το εμβληματικό έργο, επέλεξε να απαγγείλει τους στίχους του, διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο την παρουσία του τραγουδιού στη σκηνή, αλλά με διαφορετική μορφή.

Η εικόνα αυτή προκάλεσε έντονη συγκίνηση σε πολλούς από τους παρευρισκόμενους. Ένας καλλιτέχνης που έχει ταυτιστεί με το συγκεκριμένο έργο στάθηκε μπροστά στο κοινό και, αντί για τη γνώριμη μελωδία, άφησε τους στίχους να μιλήσουν μόνοι τους.

Η συγκινητική αναφορά του Μανώλη Μητσιά

Λίγες ώρες αργότερα, σε εμφάνισή του στην Ημαθία, ο Μανώλης Μητσιάς αναφέρθηκε ξανά στο θέμα, τονίζοντας:

«Είναι η πρώτη φορά μετά από το 1977, όταν το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι, που δεν θα το τραγουδήσω, αλλά θα το απαγγείλω».

Η τοποθέτηση της Άννας Βίσση ήρθε να προστεθεί στις πολλές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η συγκεκριμένη υπόθεση, υπενθυμίζοντας με μία μόνο φράση τη διαχρονική σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στα μεγάλα τραγούδια, τους ερμηνευτές τους και το κοινό.