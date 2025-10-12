Η ανθρωπιστική βοήθεια καταφθάνει στη Γάζα

Η επίτευξη συμφωνίας για ειρήνη στη Μέση Ανατολή ανοίγει την πόρτα της ελπίδας για τους χιλιάδες Παλαιστίνιους που έχουν υποφέρει από ακραία πείνα τους τελευταίους μήνες.



Τόσο ο ΟΗΕ, όσο και άλλοι οργανισμοί έχουν αντιμετωπίσει τεράστια εμπόδια στην προσπάθειά τους να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, ωστόσο τώρα - μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός- ετοιμάζονται να «πλημμυρίσουν» την περιοχή με τρόφιμα και άλλες βασικές προμήθειες, όπως αναφέρει ο Guardian.



Τουλάχιστον 600 φορτηγά χρειάζονται καθημερινά - τουλάχιστον - για να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν την τρομερή ανθρωπιστική κρίση της Γάζας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.



Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα έχουν λάβει μόνο μια μικρή ποσότητα βοήθειας τους τελευταίους μήνες. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το Ισραήλ έκλεισε τις οδούς εισόδου και εξόδου, εμποδίζοντας σε μεγάλο βαθμό τα τρόφιμα και τα φάρμακα, γεγονός που με τη σειρά του προκάλεσε λιμό σε μεγάλα τμήματα της Γάζας.

Δεκάδες φορτηγά στη Γάζα

Δεκάδες φορτηγά βοήθειας άρχισαν να εισέρχονται στη Γάζα από το πρωί της Κυριακής (12/10), ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλα.



Οι οργανισμοί βοήθειας ελπίζουν ότι το Ισραήλ θα τηρήσει το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ, το οποίο ανέφερε ότι η είσοδος και η διανομή βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας θα πρέπει να «προχωρήσει χωρίς παρεμβολές».



Το Σάββατο (11/10), ο Ιταλός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι το πέρασμα της Ράφα, ένα κρίσιμο σημείο μετακίνησης μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου για φορτηγά βοήθειας αλλά και ανθρώπους, θα ανοίξει ξανά την Τρίτη (14/10). Το Ισραήλ ανέλαβε τον έλεγχο του συνοριακού σταθμού πέρυσι.



Η Ράφα «θα ανοίξει εναλλάξ προς δύο κατευθύνσεις: έξοδο προς την Αίγυπτο και είσοδο προς τη Γάζα», δήλωσε ο Γκουίντο Κροσέτο.

