Η αντίδραση της Άννας Βίσση όταν τουρίστρια την πέτυχε πάνω σε γιοτ και άρχισε να την βιντεοσκοπεί

Οι καλοκαιρινές αποδράσεις της Άννας Βίσση συνεχίζονται μακριά από τη σκηνή, αυτή τη φορά με φόντο τις εντυπωσιακές ακτές του Αμάλφι. Μια τυχαία συνάντηση με Ελληνίδα τουρίστρια ήταν αρκετή για να φέρει στο φως στιγμές από τις διακοπές της, μέσα από ένα βίντεο που έκανε γρήγορα τον γύρο του TikTok.

Μια τυχαία συνάντηση στα νερά του Αμάλφι

Η Ελληνίδα τουρίστρια βρισκόταν στην περιοχή για τις δικές της διακοπές όταν αντιλήφθηκε ότι σε γειτονικό γιοτ βρισκόταν η αγαπημένη τραγουδίστρια.

Χωρίς δεύτερη σκέψη κατέγραψε τη στιγμή με το κινητό της και αργότερα ανέβασε το βίντεο στο TikTok, όπου δεν άργησε να συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και σχόλια.

Το χαμόγελο που κέρδισε τις εντυπώσεις

Στο βίντεο, η Άννα Βίσση φαίνεται να απολαμβάνει χαλαρές στιγμές με την παρέα της, έχοντας απέναντί της το εντυπωσιακό σκηνικό της ιταλικής ακτογραμμής.

Όταν αντιλήφθηκε ότι η τουρίστρια τη βιντεοσκοπούσε, δεν έδειξε καμία ενόχληση. Αντίθετα, χαμογέλασε και τη χαιρέτησε από μακριά, μια αυθόρμητη κίνηση που έκανε ακόμη πιο ζεστή τη στιγμή.

Το ευχάριστο κλίμα αποδείχθηκε... μεταδοτικό. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το στιγμιότυπο γέμισε με θετικά σχόλια από χρήστες που στάθηκαν στην απλότητα και τη φιλική διάθεση της τραγουδίστριας.

Το βίντεο έγινε viral

Το βίντεο συνέχισε να ταξιδεύει στα social media, συγκεντρώνοντας πολλά likes και δεκάδες σχόλια από θαυμαστές της Άννας Βίσση, οι οποίοι ξεχώρισαν την αυθόρμητη αντίδρασή της και την καλοκαιρινή της διάθεση.

Ένα μικρό, τυχαίο στιγμιότυπο από τις διακοπές της ήταν αρκετό για να γίνει μία από τις πιο ευχάριστες viral εικόνες των τελευταίων ημερών.