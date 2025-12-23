Αρχείο Έπσταϊν: Η αντίδραση Κλίντον για τη δημοσίευση φωτογραφιών του - Τραμπ: Κρίμα για τον Μπιλ

Νέες αποκαλυπτικές φωτογραφίες από το αρχείου του κατάδικου για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν και της δράσης του με τους διάσημους «φίλους» του βλέπουν το φως της δημοσιότητας κάθε μέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας για κατάθεση του φακέλου στις αμερικανικές δικαστικές Αρχές.

Ανάμεσα στις χιλιάδες εικόνες που αναρτήθηκαν στη δημόσια πλατφόρμα από το αρχείου του εκλιπόντα παιδόφιλου ήταν και ορισμένες του πρώην πρόεδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον.

Φωτογραφίες του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, με τον καταδικασμένο Τζέφρι Έπσταϊν / Reuters

Σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα, ο Άντζελ Ουρένα, εκπρόσωπος του Κλίντον, κάλεσε τον Τραμπ να «δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία τα οποία περιέχουν υλικό στα οποία εμφανίζεται ο Μπιλ Κλίντον» προσθέτοντας ότι οτιδήποτε έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής «καθιστά σαφές ότι κάποιος ή κάτι προστατεύεται». Ωστόσο, υποστήριξε πως ο ίδιος ο Μπιλ Κλίντον δεν χρειάζεται τέτοια προστασία.

«Η άρνηση να το πράξετε θα επιβεβαιώσει την ευρέως διαδεδομένη υποψία ότι οι ενέργειες του Υπουργείου Δικαιοσύνης μέχρι σήμερα δεν αφορούν τη διαφάνεια, αλλά τον υπαινιγμό - χρησιμοποιώντας επιλεκτικές διαρροές για να υπονοηθούν αδικήματα σχετικά με άτομα που έχουν ήδη αθωωθεί από το ίδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης, επί πολλά χρόνια υπό προέδρους και γενικούς εισαγγελείς και των δύο κομμάτων», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ο κ. Κλίντον αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τον Έπσταϊν και δηλώνει ότι μετανιώνει που τον συνάντησε.

Τραμπ: Κρίμα για τον Μπιλ αλλά είναι μεγάλο παιδί. Θα το αντέξει

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απάντησε σχετικά με το ζήτημα που προέκυψε και τόνισε πως «λυπήθηκε» που είδε φωτογραφίες του Μπιλ Κλίντον στα πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία του Έπσταϊν.

«Νομίζω είναι απαίσιο», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας «Τον συμπαθώ τον Μπιλ Κλίντον... και λυπάμαι να βλέπω φωτογραφίες του να βγαίνουν. Πάντα τα πήγαινα καλά μαζί του. Ήμουν ευγενικός μαζί του, ήταν ευγενικός μαζί μου. Δεν μου αρέσει να βλέπω φωτογραφίες του, αλλά αυτό ζητούν οι Δημοκρατικοί και μερικοί κακοί Ρεπουμπλικάνοι. Δίνουμε λοιπόν φωτογραφίες του. Όλοι ήταν φιλικοί με αυτόν τον τύπο [τον Έπσταϊν], είτε ήταν φίλοι είτε όχι. Ήταν παντού στο Παλμ Μπιτς και σε άλλα μέρη... και ο Μπιλ Κλίντον ήταν φίλος του, αλλά όλοι ήταν...».

Στη συνέχεια ο Τραμπ κατέληξε «Ο Μπιλ Κλίντον είναι μεγάλο παιδί. Μπορεί να το αντέξει, αλλά πιθανότατα έχετε δημοσιεύσει φωτογραφίες άλλων ανθρώπων που γνώρισαν αθώα τον Τζέφρι Έπσταϊν πριν από χρόνια».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι η δημοσιοποίηση των αρχείων «είναι ένας τρόπος εκτροπής από την τεράστια επιτυχία που έχει σημειώσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα».