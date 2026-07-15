Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας αλλάζει: Γιατί οι ειδικοί ζητούν μια νέα προσέγγιση πέρα από τα φάρμακα

Η εμφάνιση των νέων φαρμάκων για την παχυσαρκία, όπως τα ανάλογα της ορμόνης GLP-1, άλλαξε μέσα σε λίγα χρόνια τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η νόσος. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, όσο εντυπωσιακά κι αν είναι τα αποτελέσματα αυτών των θεραπειών, δεν αποτελούν από μόνα τους τη λύση.

Σε νέο επιστημονικό άρθρο, ομάδα ερευνητών παρουσιάζει μια ανανεωμένη εκδοχή του προγράμματος POWER, ενός οδηγού που είχε δημοσιευθεί για πρώτη φορά το 2017 με στόχο να βοηθήσει τους γιατρούς να οργανώνουν την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας με πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Η νέα έκδοση ενσωματώνει όλες τις σημαντικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, από τα σύγχρονα φάρμακα μέχρι τις λιγότερο επεμβατικές θεραπείες και τη βαριατρική χειρουργική.

Η παχυσαρκία θεωρείται πλέον χρόνια νόσος

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η παχυσαρκία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα απλό πρόβλημα βάρους ή αισθητικής, αλλά ως μια χρόνια νόσος που απαιτεί μακροχρόνια παρακολούθηση και εξατομικευμένη θεραπεία. Η εργασία δεν παρουσιάζει νέα κλινική δοκιμή. Πρόκειται για μια εκτενή ανασκόπηση της διαθέσιμης επιστημονικής βιβλιογραφίας, των πρόσφατων κλινικών μελετών και των νεότερων διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών. Με βάση όλα αυτά τα δεδομένα, οι ερευνητές προτείνουν ένα επικαιροποιημένο μοντέλο φροντίδας που συνδυάζει διαφορετικές θεραπευτικές επιλογές ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ασθενούς.

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της ανασκόπησης είναι ότι ο Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI), ο οποίος χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για την εκτίμηση της παχυσαρκίας, δεν αρκεί πλέον από μόνος του. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι δύο άνθρωποι με τον ίδιο BMI μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετικό επίπεδο κινδύνου για την υγεία τους. Για τον λόγο αυτό προτείνουν να λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως η περίμετρος της μέσης, το ποσοστό σωματικού λίπους και κυρίως οι επιπτώσεις που έχει ήδη προκαλέσει η συσσώρευση λίπους στον οργανισμό.

Η αλλαγή αυτή αντανακλά μια γενικότερη μετατόπιση στη φιλοσοφία της θεραπείας. Αντί να δίνεται έμφαση αποκλειστικά στον αριθμό της ζυγαριάς, το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο στη συνολική υγεία του ασθενούς και στις παθήσεις που συνδέονται με την παχυσαρκία, όπως ο διαβήτης τύπου 2, η υπέρταση, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και η λιπώδης νόσος του ήπατος.

Τα νέα φάρμακα φέρνουν μεγάλες δυνατότητες αλλά και προκλήσεις

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα νέα φάρμακα GLP-1, τα οποία έχουν οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βάρους σε πολλούς ασθενείς και έχουν αλλάξει τις θεραπευτικές επιλογές των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι συγγραφείς, οι θεραπείες αυτές μπορούν να προσφέρουν απώλεια μεγαλύτερη από το 10% του σωματικού βάρους, ποσοστό που συχνά συνοδεύεται από βελτίωση του σακχάρου, της αρτηριακής πίεσης, της υπνικής άπνοιας και άλλων προβλημάτων υγείας.

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, όμως, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες. Το υψηλό κόστος, η περιορισμένη πρόσβαση σε αρκετές χώρες, αλλά και το γεγονός ότι πολλοί ασθενείς διακόπτουν τη θεραπεία μέσα στον πρώτο χρόνο, αποτελούν σοβαρά εμπόδια. Επιπλέον, όταν η φαρμακευτική αγωγή σταματά, αρκετοί άνθρωποι ανακτούν μέρος του βάρους που είχαν χάσει. Για τον λόγο αυτό υπογραμμίζεται ότι τα φάρμακα δεν θα πρέπει να αντικαθιστούν τις αλλαγές στον τρόπο ζωής, αλλά να λειτουργούν συμπληρωματικά μαζί με τη σωστή διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και τη μακροχρόνια υποστήριξη από επαγγελματίες υγείας.

Η ανασκόπηση εξετάζει επίσης τις ενδοσκοπικές θεραπείες, δηλαδή τεχνικές που πραγματοποιούνται χωρίς ανοιχτό χειρουργείο. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η ενδοσκοπική γαστροπλαστική, κατά την οποία μειώνεται το μέγεθος του στομάχου μέσω ειδικού ενδοσκοπικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με τις κλινικές μελέτες που παρουσιάζονται, η μέθοδος μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βάρους, η οποία διατηρείται για αρκετά χρόνια, ενώ παράλληλα βελτιώνει διάφορους μεταβολικούς δείκτες.

Παρουσιάζονται ακόμη δεδομένα για τα ενδογαστρικά μπαλόνια, αλλά και για τη βαριατρική χειρουργική, η οποία εξακολουθεί να θεωρείται η πιο αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή για άτομα με σοβαρή παχυσαρκία και συνοδά προβλήματα υγείας. Τα πολυετή στοιχεία δείχνουν ότι η χειρουργική επέμβαση όχι μόνο οδηγεί σε μεγάλη και διατηρήσιμη απώλεια βάρους, αλλά μειώνει και τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου συγκριτικά με ασθενείς που δεν υποβάλλονται σε επέμβαση.

Συνδυαστική χρήση θεραπειών: το μέλλον στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Ένα ακόμη σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι οι θεραπείες δεν χρειάζεται να λειτουργούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Αντίθετα, ολοένα περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι όταν εφαρμόζονται συνεργιστικά, μπορούν να προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, η χορήγηση φαρμάκων GLP-1 μετά από ενδοσκοπική θεραπεία ή παράλληλα με άλλες παρεμβάσεις φαίνεται να οδηγεί σε μεγαλύτερη και πιο σταθερή απώλεια βάρους.

Οι συγγραφείς δίνουν ιδιαίτερη έμφαση και στον ρόλο της διεπιστημονικής ομάδας. Όπως επισημαίνουν, η επιτυχής αντιμετώπιση της παχυσαρκίας δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στον γιατρό. Διαιτολόγοι, ψυχολόγοι, νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας μπορούν να συμβάλουν ώστε οι ασθενείς να υιοθετήσουν συνήθειες που θα διατηρήσουν τα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου.

Νέα εποχή στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας

Συγχρόνως, οι ερευνητές κάνουν λόγο για τη μετάβαση στην εξατομικευμένη προσέγγιση της παχυσαρκίας. Εκτιμούν ότι στο μέλλον γενετικές εξετάσεις και άλλοι βιολογικοί δείκτες θα μπορούν να βοηθούν τους γιατρούς να επιλέγουν εξαρχής τη θεραπεία που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να αποδώσει σε κάθε ασθενή, αποφεύγοντας άσκοπες δοκιμές.

Συνολικά, το επικαιροποιημένο πρόγραμμα POWER καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας βρίσκεται σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών. Τα νέα φάρμακα αποτελούν σημαντική πρόοδο, όμως η επιτυχία της θεραπείας εξακολουθεί να εξαρτάται από συνδυασμό παρεμβάσεων, συνεχή παρακολούθηση και εξατομικευμένη φροντίδα. Για τους συγγραφείς, η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι πλέον μόνο η απώλεια βάρους, αλλά η διατήρηση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών σε βάθος χρόνου.