Η αντιμετώπιση του προδιαβήτη μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιοπαθειών στο μισό

Η ύφεση του προδιαβήτη προστατεύει την καρδιά και μειώνει τον γενικό κίνδυνο θανάτου.

O προδιαβήτης δεν είναι μόνο προειδοποίηση για μελλοντικό διαβήτης, αλλά η αυξημένη γλυκόζη στο αίμα επιβαρύνει άμεσα την καρδιά. Ακόμη κι αν οι τιμές δεν φτάνουν τα κριτήρια διαβήτη, η παρατεταμένη υψηλή γλυκόζη συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιοπάθειας, καρδιακής ανεπάρκειας και πρόωρου θανάτου. Αυτό σημαίνει ότι η παρακολούθηση και η αντιμετώπιση της προδιαβήτη είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της καρδιακής υγείας σε εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Ο επιβαρυντικός ρόλος του προδιαβήτη και η συχνότητά του

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side of News, η αντίσταση στην ινσουλίνη, που εμφανίζεται στον προδιαβήτη, δημιουργεί πρόσθετο στρες στην καρδιά και τα αγγεία. Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η προδιαβήτης δεν είναι αμελητέα κατάσταση. Σε πολλές χώρες, η συχνότητα της προδιαβήτη είναι τεράστια, με πάνω από 1 στους 3 ενήλικες στις ΗΠΑ, 1 στους 5 στο Ηνωμένο Βασίλειο και περίπου 4 στους 10 στην Κίνα να έχουν διαγνωστεί με διαβήτη ή προδιαβήτη, ενώ παγκοσμίως, περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο άτομα βρίσκονται σε προδιαβητική κατάσταση.

Παραδοσιακές προσεγγίσεις για τον προδιαβήτη επικεντρώνονται στη διατροφή, την απώλεια βάρους και την άσκηση. Αυτές μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 και βελτιώνουν γλυκόζη, πίεση και χοληστερίνη, αλλά δεν προσφέρουν κάτι στην προστασία της καρδιάς μακροπρόθεσμα. Το σημαντικό στοιχείο φαίνεται να είναι η πλήρης επαναφορά των επιπέδων γλυκόζης σε φυσιολογικά όρια, που ονομάζεται «remission».

Η επίτευξη της ύφεσης περιλαμβάνει φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης νηστείας κάτω από 100 mg/dL, OGTT κάτω από 140 mg/dL και HbA1c κάτω από 5,7%. Μελέτες από ΗΠΑ και Κίνα έδειξαν ότι η ύφεση μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας, θανάτου από καρδιακά αίτια και θάνατο ανεξαρτήτως ηλικίας ή σωματικού βάρους.

50% λιγότεροι θάνατοι ή νοσηλείες

Στη μελέτη που δημοσιεύεται στο The Lancet Diabetes & Endocrinology, μόνο 11-13% των συμμετεχόντων επέστρεψαν σε φυσιολογικές τιμές γλυκόζης. Η απώλεια βάρους από μόνη της δεν αρκούσε. Ωστόσο, όσοι πέτυχαν ύφεση εμφάνισαν κατά 50% λιγότερους θανάτους ή νοσηλείες λόγω καρδιακής ανεπάρκειας και πάνω από 30% μείωση θανάτων από κάθε αιτία. Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια και στις δύο χώρες, δείχνοντας ότι η επαναφορά της γλυκόζης είναι το κλειδί για μακροχρόνια καρδιακή προστασία.

Τα ευρήματα αλλάζουν τη θεώρηση των παρεμβάσεων στην προδιαβήτη. Η άσκηση και η διατροφή έχουν σημαντικό ρόλο, αλλά δεν επαρκούν από μόνα τους για προστασία της καρδιάς. Η ύφεση του προδιαβήτη εξασφαλίζει ότι πραγματοποιούνται οι μεταβολικές αλλαγές που απαιτούνται για καρδιοπροστασία, προσφέροντας ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των επαγγελματιών υγείας.

Αυτή η έρευνα ενδέχεται να αλλάξει τα πρότυπα πρόληψης ασθενειών. Ιστορικά, οι τρεις βασικοί άξονες προστασίας της καρδιάς ήταν η ρύθμιση της πίεσης, η μείωση της χοληστερίνης και η διακοπή του καπνίσματος. Η ύφεση του προδιαβήτη φαίνεται να μπορεί να αποτελέσει τον τέταρτο πυλώνα, παρέχοντας σημαντική μείωση του κινδύνου καρδιοπάθειας και πρόωρου θανάτου.

