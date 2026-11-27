Ένας από τους πιο γνωστούς και εμβληματικούς αθλητικογράφους, ο Αντώνης Πανούτσος, άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Παρασκευής (27/11), ύστερα από μακρά νοσηλεία στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», αφήνοντας πίσω του ανεξίτηλο στίγμα στην αθλητική δημοσιογραφία.

Από τις γειτονιές της Καλλίπολης και την καρμική του σχέση με τον Ολυμπιακό, μέχρι τις μητροπόλεις του εξωτερικού και τα ρινγκ της πυγμαχίας, ο Αντώνης Πανούτσος δεν υπήρξε ποτέ ένας συμβατικός συντάκτης.

Η λατρεία για τη μουσική και οι επεισοδιακές νύχτες στα Εξάρχεια

Μια από τις μεγάλες και σταθερές αγάπες της ζωής του υπήρξε η μουσική, γεγονός που τον οδήγησε μέχρι και τη δημιουργία του ιστορικού περιοδικού «Οζ». Για ένα σημαντικό κομμάτι της διαδρομής του, η νύχτα και τα DJ sets σε διάφορα μαγαζιά αποτελούσαν φυσικό του χώρο, μέχρι που οι συνθήκες τον ανάγκασαν να αποτραβηχτεί.

«Σταμάτησα να παίζω DJ σε ένα μαγαζί στα Εξάρχεια γιατί δεν ήθελα πια να τσακώνομαι», είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. «Είχαμε τέσσερις πελάτες και παίζαμε Πρωτοψάλτη, όλο το έντεχνο. Θυμάμαι πως κάποια στιγμή παίζουμε έναν Παύλο Σιδηρόπουλο. Μπαίνουν δυο πελάτες από τον δρόμο, άκουσαν και μπήκαν μέσα. “Να παίξουμε και τίποτα Τρύπες, να δούμε;” ρώτησα και μπήκαν άλλοι δυο. Σιγά σιγά μαζεύονταν, κάποια στιγμή παίζαμε ροκ και πλακώνονταν μέσα και έπεφτε πολύ ξύλο».

Μάλιστα, για εκείνη την εποχή, είχε πει χαρακτηριστικά: «Στα βαριά ροκάδικα, τις εποχές που δεν υπήρχαν πόρτες, τσακωνόταν ο κόσμος. “Θα μας βάλεις το τάδε τραγούδι;” έλεγαν, τους ζήταγες μισό λεπτό και το ήθελαν τώρα. Κάποια στιγμή, επίσης, πήρα τα γυαλιά πρεσβυωπίας για να δω τι γράφει ο δίσκος, οπότε είπα πως έπρεπε να σταματήσω».

Το πάθος για τις μοτοσυκλέτες και το ρινγκ

Εκτός από τη μουσική, δύο άλλοι μεγάλοι πυλώνες στην καθημερινότητα του ήταν οι μοτοσυκλέτες και η πυγμαχία. Μάλιστα, για τις μηχανές αρθρογράφησε επί χρόνια σε πληθώρα εντύπων, πριν προχωρήσει στην ίδρυση του περιοδικού «Μοτό».

Η ίδια η οδήγηση της μοτοσυκλέτας αποτελούσε για εκείνον μια εσωτερική, πνευματική διεργασία για την οποία είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Λόγω της μοτοσικλέτας, σκέφτομαι συνέχεια. Έτσι έχω μάθει. Κάνω συνεχείς και διαδοχικές σκέψεις. Δεν έχω δηλαδή εκλάμψεις τύπου “α, είδα αυτό και να πάω να το γράψω”. Μαθαίνω τι έχει η επικαιρότητα και το σχολιάζω. Είναι όπως όταν οδηγείς τη μηχανή. Δεν ακούς λόγια, δεν συζητάς με κανέναν αλλά σκέφτεσαι. Έτσι λειτουργώ».

Όσον αφορά την πυγμαχία, η σχέση του δεν ήταν απλώς θεωρητική αλλά πρακτική. Για την ακρίβεια, υπήρξε επίσημος διαιτητής Α’ κατηγορίας, ενώ του άρεσε ιδιαίτερα να εστιάζει συχνά στις ιστορίες των ερασιτεχνών πυγμάχων. Μάλιστα, η βαθιά γνώση του αθλήματος τον κατέστησε τον ιδανικό αφηγητή και ξεναγό για τους θεατές του ντοκιμαντέρ «Boxer», εισάγοντάς τους στους κανόνες και τα μυστικά του αθλήματος.

Μεγαλωμένος σε καράβι

«Η μάνα μου, μετά από όλη την περιπέτεια της Κατοχής και του Εμφυλίου, δεν άντεχε πια να βλέπει την Ελλάδα», είπε. Ο πατέρας του ήταν καπετάνιος, η μητέρα του τον συνόδευε στα ταξίδια και αναγκαστικά μαζί πήγαινε και ο τότε μικρός Αντώνης Πανούτσος. «Μεγάλωσα σε καράβι. Μπορώ να σου μιλήσω καραβίσια καλύτερα πιθανόν από οποιονδήποτε».

Χαρακτηριστικό είναι πως υπήρξαν χρονιές στη ζωή του που έμενε στη θάλασσα δέκα μήνες. Τα αγγλικά του τα έμαθε από τους ασυρματιστές, όλους Άγγλους απόστρατους: «Παίζαμε χαρτιά και μου μάθαιναν εγγλέζικα. Έμαθα από αυτούς και διάφορα άλλα».

Η ζωή στο εξωτερικό

Ο Αντώνης Πανούτσος είχε πολλά βιώματα και παραστάσεις από το εξωτερικό, καθώς έζησε στις ΗΠΑ, στη Μεγάλη Βρετανία και στο τότε Δυτικό Βερολίνο, ενώ το 1984 επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου συνέχισε την επιτυχημένη δημοσιογραφική του πορεία.

Η ζωή στο εξωτερικό συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, με την κοσμοπολίτικη ματιά και την οξυδέρκειά του να αποτυπώνονται τόσο στα κείμενά του όσο και στον προφορικό του λόγο.

Η σχέση του με την πολιτική

Ο Αντώνης Πανούτσος ασχολήθηκε και με την πολιτική και τον Νοέμβριο του 2018 ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα του με τη Νέα Δημοκρατία στο Δυτικό Τομέα της Β’ Αθηνών για βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου του 2019. Δεν κατάφερε να εκλεγεί και τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς επέστρεψε στην ΕΡΤ.