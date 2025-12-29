Η αντιτουριστική πλευρά των logistics στο λιμάνι του Ναυπλίου (Βίντεο)

Συνεχίζεται η εμπορική χρήση τμήματος του λιμανιού του Ναυπλίου, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιούνται εργασίες φορτοεκφόρτωσης και εναπόθεσης τμημάτων ανεμογεννητριών, αναδεικνύοντας μία… αντιτουριστική πλευρά πέρα από τα κρουαζιερόπλοια και τα πολυτελή γιοτ, αυτή των logistics. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, εντάσσεται στον ρόλο του λιμένα ως κόμβου διαμετακόμισης για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

