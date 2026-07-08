Στο πλευρό του Λιονέλ Μέσι βρέθηκε για ακόμη μία φορά η Αντονέλα Ροκούζο, ζώντας από κοντά μια ακόμη ιστορική βραδιά της εθνικής Αργεντινής στο Μουντιάλ της Αμερικής.

Η σύζυγος του αρχηγού της «αλμπισελέστε» παρακολούθησε τον αγώνα από τις εξέδρες μαζί με τα παιδιά τους και, αμέσως μετά τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Αίγυπτο, θέλησε να εκφράσει δημόσια την περηφάνια και τον θαυμασμό της για τον σύζυγό της.

Η ανάρτηση που συγκίνησε

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η Αντονέλα Ροκούζο δημοσίευσε φωτογραφίες από το γήπεδο, στις οποίες ποζάρει μαζί με τα παιδιά τους, συνοδεύοντάς τες με ένα λιτό αλλά γεμάτο νόημα μήνυμα.

«Εμπρός Αργεντινή! Λιονέλ Μέσι, δεν υπάρχουν πια λόγια», έγραψε, με την ανάρτησή της να συγκεντρώνει χιλιάδες αντιδράσεις μέσα σε λίγη ώρα.

Μια βραδιά γεμάτη ένταση και συγκίνηση

Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ για την Αργεντινή.

Η ομάδα βρέθηκε πίσω στο σκορ, ενώ ο Λιονέλ Μέσι έχασε πέναλτι στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Ωστόσο, ο αρχηγός της Αργεντινής βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στη συνέχεια, δίνοντας το σύνθημα για την ανατροπή που οδήγησε την ομάδα του στη μεγάλη νίκη.

Με το τελευταίο σφύριγμα, ο Μέσι δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, ξεσπώντας σε δάκρυα, ενώ οι συμπαίκτες του τον αγκάλιασαν πανηγυρίζοντας μία ακόμη σημαντική επιτυχία.

Ένα love story που κρατά από τα παιδικά χρόνια

Η σχέση του Λιονέλ Μέσι και της Αντονέλα Ροκούζο αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες ιστορίες στον χώρο του παγκόσμιου αθλητισμού.

Οι δυο τους γνωρίζονται από την παιδική τους ηλικία στην πόλη Ροσάριο της Αργεντινής και, παρά την απόσταση που τους χώρισε όταν ο Μέσι μετακόμισε στην Ισπανία για να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα, κατάφεραν να ξαναβρεθούν και να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια.

Σήμερα παραμένουν αχώριστοι, με την Αντονέλα να βρίσκεται σχεδόν πάντα στο πλευρό του, τόσο στις μεγάλες επιτυχίες όσο και στις πιο δύσκολες στιγμές της καριέρας του, αποδεικνύοντας ότι η σχέση τους εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά «δεσίματα» στον κόσμο του αθλητισμού.