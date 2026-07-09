Η Άντζελα Γκερέκου αποχαιρέτησε με ιδιαίτερη συγκίνηση την Αθηνά, τον χαρακτήρα που ενσάρκωσε στη σειρά «Γη της Ελιάς», με αφορμή την ολοκλήρωση ενός μεγάλου τηλεοπτικού κύκλου που κράτησε πέντε χρόνια.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός μοιράστηκε ένα βαθιά προσωπικό μήνυμα, συνοδεύοντάς το με φωτογραφίες από τη διαδρομή της στη δημοφιλή σειρά του MEGA.

Η συγκινητική ανάρτηση για την Αθηνά

Στην ανάρτησή της, η Άντζελα Γκερέκου περιέγραψε την εμπειρία της ως ένα ταξίδι γεμάτο έντονα συναισθήματα, προκλήσεις και σημαντικές ανθρώπινες στιγμές.

Όπως έγραψε, η Αθηνά δεν ήταν για εκείνη απλώς ένας τηλεοπτικός ρόλος, αλλά μια γυναίκα με βαθιά συναισθήματα, πληγές και δύναμη, στην οποία κατάφερε να δώσει ένα κομμάτι της ψυχής της.

Παράλληλα, δεν έκρυψε την ιδιαίτερη σχέση που ανέπτυξε με τη Μάνη και το σκηνικό της σειράς, σημειώνοντας πως η αγάπη της ηρωίδας για τη «Γη της Ελιάς» έγινε με τον καιρό και δική της.

«Κάποιες διαδρομές δεν τις μετράς με τα χρόνια, αλλά με τα συναισθήματα που σου αφήνουν.



Απόψε ολοκληρώνεται ένα ταξίδι πέντε χρόνων. Ένα ταξίδι γεμάτο στιγμές, συγκινήσεις, προκλήσεις, γέλια, απώλειες,δάκρυα και αληθινούς ανθρώπους.



Η Αθηνά δεν ήταν απλώς ένας ρόλος. Ήταν μια γυναίκα με τραύματα ,δύναμη και ευαισθησία, που μου επέτρεψε να την κατανοήσω, να τη συμπονέσω και να της δανείσω ένα κομμάτι από την ψυχή μου. Και εκείνη, με τη σειρά της, άφησε μέσα μου κάτι πολύτιμο.

Η Αθηνά αγάπησε με πάθος την Μανη κ την γη της ελιάς,όπως κ εγώ!



Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη προς όλους όσοι δημιουργήσαμε μαζί αυτή την όμορφη ιστορία. Τους δημιουργούς, τους σκηνοθέτες, τους συγγραφείς, τους συναδέλφους μου, όλους τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες που εργάστηκαν με αγάπη και αφοσίωση.



Και πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ εσάς. Για την αγάπη που χαρίσατε στη Γη της Ελιάς, για την εμπιστοσύνη, τη συγκίνηση και την παρουσία σας όλα αυτά τα χρόνια. Χωρίς εσάς, καμία ιστορία δεν αποκτά πραγματική ζωή.



Κλείνει ένας όμορφος κύκλος. Όμως οι άνθρωποι που συναντιούνται μέσα από τις ιστορίες δεν αποχαιρετιούνται ποτέ πραγματικά. Κρατούν ο ένας κάτι από τον άλλον και συνεχίζουν τον δρόμο τους, λίγο πιο πλούσιοι.



Αντίο, αγαπημένη μου Αθηνά. Θα σε θυμάμαι πάντα με τρυφερότητα.



Με όλη μου την αγάπη και την ευγνωμοσύνη…»

«Κλείνει ένας όμορφος κύκλος»

Η ηθοποιός ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στην επιτυχία της σειράς, από τους δημιουργούς, τους σκηνοθέτες και τους συγγραφείς μέχρι τους συναδέλφους της και τους ανθρώπους που εργάστηκαν πίσω από τις κάμερες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο τηλεοπτικό κοινό, τονίζοντας ότι η αγάπη και η στήριξη των τηλεθεατών ήταν εκείνες που έδωσαν πραγματική ζωή στην ιστορία της σειράς όλα αυτά τα χρόνια.

Κλείνοντας το μήνυμά της, η Άντζελα Γκερέκου αποχαιρέτησε με τρυφερότητα την Αθηνά, γράφοντας πως θα τη θυμάται πάντα με αγάπη και ευγνωμοσύνη, επισημαίνοντας ότι, ακόμη κι όταν μια ιστορία ολοκληρώνεται, οι άνθρωποι που συναντιούνται μέσα από αυτήν δεν χάνονται ποτέ πραγματικά.. και μοιράστηκε με τους ακολούθους της φωτογραφίες από την σειρά.