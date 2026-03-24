Η Αντζελίνα Τζολί στη Γάζα: Η συγκινητική επιστολή μιας 26χρονης για τη φρίκη μετά τον πόλεμο

Στην πόλη Ράφα της Λωρίδας της Γάζας βρέθηκε η ηθοποιός και πρώην ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ για ανθρωπιστικά ζητήματα, Αντζελίνα Τζολί, στο πλαίσιο ανθρωπιστικής αποστολής.

Μέσα από το προσωπικό της Instagram, η Τζολί μοιράστηκε το γράμμα μιας 26χρονης γυναίκας που έχασε τον πατέρα της σε πυραυλικό βομβαρδισμό. Η νεαρή ζει με την οικογένειά της και τον παράλυτο δίδυμο αδερφό της σε μια σκηνή στο κέντρο της Γάζας και περιέγραψε στην Τζολί τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ίδια, η οικογένειά της και οι γείτονες.

Η γυναίκα γράφει: «Στους προηγούμενους πολέμους, πιστεύαμε ότι η απώλεια ή ο θάνατος ήταν το δυσκολότερο πράγμα που θα μπορούσε να βιώσει κάποιος. Αλλά σε αυτόν τον πόλεμο ανακαλύψαμε ότι υπάρχει κάτι χειρότερο από το θάνατο… είναι να συνεχίσεις να ζεις, αλλά χωρίς ψυχή, κουβαλώντας ένα βάρος πόνου τόσο βαρύ όσο οι τόνοι σπασμένου σκυροδέματος εκεί όπου βρίσκονταν οι πόλεις μας».

Τα παιδιά έχουν ξεχάσει πώς είναι το σχολείο

Όπως αναφέρει, η νεαρή γυναίκα, «στους ασφυκτικά γεμάτους καταυλισμούς, η ιστορία αρχίζει από το πρωί, όπου ο κόσμος δεν ξυπνάει από το τιτίβισμα των πουλιών αλλά από την ασταμάτητη φασαρία των παιδιών και των ενηλίκων που φωνάζουν, ενώ περιμένουν σε ουρές για νερό.

Αφού πάρουν νερό, το κουβαλούν διανύοντας μεγάλες αποστάσεις κάτω από τον καυτό ήλιο ή την παγωνιά.

Μετά υπάρχει μια ακόμα ουρά μπροστά από τις κουζίνες ανθρωπιστικής βοήθειας, όπου οι μερίδες φαγητού ίσα ίσα αρκούν για να προστατεύσουν ένα παιδί από τη λιμοκτονία.

Πολλά παιδιά έχουν ξεχάσει πώς είναι ένα σχολείο, πώς είναι να κρατάς ένα μολύβι ή να ζωγραφίζεις. Τα όνειρά τους έχουν περιοριστεί στο να εξασφαλίσουν ένα λίτρο νερό ή ένα πιάτο φαγητό».