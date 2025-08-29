Η απάντηση της βασίλισσας Mary για το απρεπές μπλουζάκι της κόρης της - «Τα'χει χάσει τελείως»

Τον γύρο του κόσμου έκαναν οι φωτογραφίες της 18χρονης πριγκίπισσας Isabella της Δανίας, κόρης του βασιλιά Freidrik και της βασίλισσας Mary, η οποία εθεάθη σε συναυλία στις αρχές του καλοκαιριού να φορά μπλουζάκι με σεξουαλικό υπονοούμενο.

Συγκεκριμένα, η νεαρή γαλαζοαίματη έδωσε το παρών μαζί με τον αδελφό της και τη νέα του σύντροφο στο φεστιβάλ Smukfest στο οποίο επέλεξε να φορέσει μια μπλούζα στην οποία αναγραφόταν η φράση «Έκανα σεξ με τον διπλανό μου χθες». Όπως είναι λογικό, οι φωτογραφίες δεν άργησαν να γίνουν viral προκαλώντας ιδιαίτερη αμηχανία στα Ανάκτορα.

Crown Prince Christian and Princess Isabella are attending the Smukfest in Skanderborg.



📸Dan Mariegaard pic.twitter.com/BvxhmnxHrN — ChristinZ (@ChristinsQueens) August 6, 2025

Η αμήχανη απάντηση της Μαίρη

Κληθείσα να απαντήσει στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων, η βασίλισσα Mary χαμογέλασε εμφανώς αμήχανα αναφέροντας κάτι που προκάλεσε ακόμη και το γέλιο του Δανού μονάρχη.

Η 53χρονη Mary είπε χαρακτηριστικά «Η πρώτη μου σκέψη ήταν: "Το' χασε εντελώς;"», όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφόρησε στις 26 Αυγούστου από την επίσκεψή της στην πόλη Σάμσε. «Ας το θέσουμε ως εξής, ορισμένες αποφάσεις είναι καλύτερες από άλλες», πριν αποχωρήσει από το σημείο.

Τα λόγια της Δανής βασίλισσας ερμηνεύτηκαν ευρέως ως ένα αιχμηρό αλλά καλόκαρδο νεύμα προς την κόρη της, θυμίζοντας μια προηγούμενη σύγκρουση μητέρας-κόρης κατά τη διάρκεια της ανάδειξης του πρίγκιπα Christian το 2021 ως διάδοχο του θρόνου.

Η Isabella, τότε μόλις 14 ετών, έλαβε οδηγίες να ακολουθήσει τη γιαγιά της, τη βασίλισσα Margrethe, στις σκάλες των Ανακτόρων προκειμένου να βγάλουν μια αναμνηστική οικογενειακή φωτογραφία. Στα μισά της διαδρομής, ωστόσο, η Mary την φώναξε καθώς ήθελε να βγάλουν περισσότερες φωτογραφίες μαζί.

Φανερά εκνευρισμένη, η Isabella απάντησε απότομα στη μητέρα της μπροστά στις κάμερες: «Δεν είπες να πάω με τη γιαγιά; Μήπως το έχεις χάσει τελείως;»