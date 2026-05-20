Η απάντηση του Άδωνι για το ρουσφέτι του Χειλάκη: «Δεν ρωτώ ποτέ τι ψηφίζουν, μόνο τι χρειάζονται»

Με ανάρτηση στα social media απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στα όσα ανέφερε ο Αιμίλιος Χειλάκης στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» του Action 24 σχετικά με περιστατικά πολιτών που απευθύνθηκαν στον υπουργό Υγείας για βοήθεια σε δύσκολες υποθέσεις υγείας.

Ο υπουργός Υγείας ευχαρίστησε δημόσια τόσο τον γνωστό ηθοποιό για την αναφορά του, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος και το γραφείο του προσπαθούν να βοηθούν κάθε πολίτη που αντιμετωπίζει προβλήματα με το σύστημα Υγείας, ανεξάρτητα από πολιτικές πεποιθήσεις ή προσωπική στάση απέναντί του.

«Ποτέ δεν έχω ρωτήσει ούτε τι ψηφίζουν, ούτε αν με συμπαθούν καν, μόνο τι χρειάζονται», έγραψε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ανάρτησή του.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στόχος του υπουργείου είναι η δημιουργία ενός συστήματος Υγείας που δεν θα χρειάζεται προσωπικές παρεμβάσεις υπουργών ή υπηρεσιακών παραγόντων για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες.

«Η μεγαλύτερή μας προσπάθεια όμως είναι να φτιάξουμε ένα σύστημα Υγείας που ποτέ δεν θα χρειάζεται η παρέμβαση κανενός υπουργού ή υπηρεσιακού και όλα θα λύνονται αυτόματα. Έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο ως προς αυτό, αλλά έχουμε ακόμη πολύ δρόμο», ανέφερε.

Ευχαριστώ θερμά και τον κ. Αιμίλιο Χειλάκη και την @athinaisnega για αυτή τους την αναφορά σε μένα χθες στο @action24tv . Η αλήθεια είναι ότι πάντα προσπαθώ και εγώ και όλο μου το γραφείο να εξυπηρετούμε κάθε συνάνθρωπο μας που ζητάει την βοήθεια μας επειδή κάπου το σύστημα… pic.twitter.com/7mGUpkXuJ4 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 20, 2026

Τι είπε ο Αιμίλιος Χειλάκης

Η τοποθέτηση του υπουργού ήρθε μετά τη συζήτηση που είχαν ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά Μαξίμου με την Αθηναΐδα Νέγκα στο Action24 γύρω από το «ρουσφέτι» και τη σχέση των πολιτών με το κράτος.

Η Αθηνά Μαξίμου σχολίασε πως στην ελληνική κοινωνία συχνά οι πολίτες δεν εμπιστεύονται το κράτος και αναζητούν προσωπικές παρεμβάσεις για να λυθούν προβλήματα, επισημαίνοντας ότι η νοοτροπία αυτή ξεκινά και από τους ίδιους τους πολίτες.

Από την πλευρά του, ο Αιμίλιος Χειλάκης παραδέχθηκε ότι το μόνο «ρουσφέτι» που μπορεί να κατανοήσει αφορά ζητήματα υγείας, όταν κάποιος προσπαθεί να βοηθήσει έναν δικό του άνθρωπο σε μια κρίσιμη στιγμή.

«Όταν ο άνθρωπός σου κάτι έχει, κάνεις τα πάντα», είπε χαρακτηριστικά, πριν αναφερθεί προσωπικά στον Άδωνι Γεωργιάδη.

«Ξέρω περιπτώσεις που έχουν πάει στον Άδωνι Γεωργιάδη άνθρωποι οι οποίοι τον μισούσαν και πήγαν και τον παρακάλεσαν να κάνει κάτι για τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη θεία μου, οτιδήποτε. Και απ’ ό,τι έχω μάθει, προς τιμήν του, βοήθησε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή», ανέφερε ο ηθοποιός.