Η απάντηση του Δήμου Μεσολογγίου για τον ασπασμό του πίνακα του Βρυζάκη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Η εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη να ασπάζεται τον πίνακα του Θεόδωρου Βρυζάκη για την Έξοδο του Μεσολογγίου, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την εθνική επέτειο, έχει γίνει viral τα τελευταία 24ωρα.

Με δεδομένο ότι ο ασπασμός ενός έργου τέχνης δεν είθισται, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει βρεθεί στο επίκεντρο -καυστικών- σχολίων γι' αυτή του την κίνηση.

Ωστόσο, ο Δήμος Μεσολογγίου θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, με ανακοίνωση που εξέδωσε και στην οποία ξεκαθαρίζει ότι «η Ιερή Πόλη Μεσολογγίου δεν αντιμετωπίζει την Εικόνα της Εξόδου ως ένα απλό ιστορικό έργο τέχνης», αλλά «την τιμά ως σύμβολο πίστης, θυσίας και εθνικής μνήμης».

Παράλληλα, τονίζει ότι «όσοι επιχειρούν να χλευάσουν ή να απαξιώσουν τον ασπασμό της Εικόνας διά του Πρωθυπουργού, ουσιαστικά ασεβούν απέναντι σε χιλιάδες Μεσολογγίτες που την έχουν ως ιερή και την ασπάζονται κάθε χρόνο».

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου

«Η Ιερή Πόλη Μεσολογγίου δεν αντιμετωπίζει την Εικόνα της Εξόδου ως ένα απλό ιστορικό έργο τέχνης. Την τιμά ως ιερό σύμβολο πίστης, θυσίας και εθνικής μνήμης. Για τους Μεσολογγίτες αποτελεί ζωντανό στοιχείο της πνευματικής τους ταυτότητας, συνδεδεμένο με την Απόφαση της Εξόδου που ελήφθη "Εν ονόματι της Αγίας Τριάδος" και με τη θυσία των Ελεύθερων Πολιορκημένων.



Η συγκεκριμένη Εικόνα λιτανεύεται κάθε χρόνο, το Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων, κατά την τάξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Χιλιάδες Μεσολογγίτες κάνουν τον σταυρό τους και την ασπάζονται με σεβασμό, όπως ασπάζονται τις ιερές εικόνες της πίστης τους και τα σύμβολα της ιστορικής τους μνήμης. Πρόκειται για βαθιά ριζωμένη παράδοση που εκφράζει την τιμή προς τους Εξοδίτες, τους ήρωες και μάρτυρες της ελευθερίας.



Το Μεσολόγγι των 200 χρόνων από την Έξοδο έζησε ταυτόχρονα μια κορυφαία και μοναδική θεσμική στιγμή. Για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης βρέθηκαν μαζί στην Ιερή Πόλη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός της χώρας και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Η ανώτατη αυτή θεσμική εκπροσώπηση της Δημοκρατίας, της Πολιτείας και της Εκκλησίας αποτέλεσε ιστορική αναγνώριση της θυσίας του Μεσολογγίου και της σημασίας της Εξόδου για το Έθνος.



Σε αυτό το πλαίσιο, ο ασπασμός της Εικόνας της Εξόδου αποτελεί πράξη σεβασμού προς την ιστορία, την πίστη και την παράδοση του τόπου. Δεν αφορά πρόσωπα ούτε προσφέρεται για μικροπολιτική αντιπαράθεση. Αποτελεί σεβασμό προς ένα ιερό σύμβολο που τιμάται από γενιές Μεσολογγιτών και προς μια κορυφαία θεσμική στιγμή που κατέγραψε η ιστορία της πόλης.



Όσοι επιχειρούν να χλευάσουν ή να απαξιώσουν τον ασπασμό της Εικόνας διά του Πρωθυπουργού, ουσιαστικά ασεβούν απέναντι σε χιλιάδες Μεσολογγίτες που την έχουν ως ιερή και την ασπάζονται κάθε χρόνο. Παράλληλα, απαξιώνουν μια ιστορική στιγμή ανώτατης θεσμικής παρουσίας. Όποιος δεν σέβεται τους θεσμούς, δεν σέβεται τη Δημοκρατία.



Η εργαλειοποίηση της πίστης, της ιστορίας και των συμβόλων του Μεσολογγίου έχει όρια. Το Μεσολόγγι δεν προσφέρεται για χλευασμό ούτε για πολιτική εκμετάλλευση. Η Εικόνα της Εξόδου αποτελεί στοιχείο συλλογικής μνήμης και πνευματικής συνέχειας του τόπου και η κορυφαία θεσμική παρουσία των 200 χρόνων επιβεβαίωσε το ιστορικό της βάρος.



Το Μεσολόγγι τιμά την ιστορία του, σέβεται τους θεσμούς και προστατεύει τα ιερά του σύμβολα».