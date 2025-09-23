Η απάντηση του Πύρρου Δήμα για την δάδα των Ολυμπιακών Αγώνων - «Την έδωσα για καλό σκοπό»

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κίνηση του Πύρρου Δήμα να βγάλει σε δημοπρασία την ολυμπιακή δάδα που κράτησε ως τελευταίος λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο το 2012, πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, με τον ίδιο μετά τα σχόλια-καταδίκης που δέχτηκε να σπάει τη σιωπή του εξηγώντας πως την έδωσε για «καλό σκοπό».

Ο θρύλος της άρσης βαρών, εμφανίστηκε στο επεισόδιο της Δευτέρας (22/9) στην εκπομπή «Cash or Trash» και έβγαλε σε δημοπρασία το συγκεκριμένο αντικείμενο, με το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ που διατέθηκαν για την αγορά του να πηγαίνουν για την ενίσχυση των Παιδικών Χωριών SOS.

Η πρώτη αντίδραση Δήμα μετά τις... αιχμηρές τοποθετήσεις

Παρά την καλή θέληση που, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, υπάρχει στη συγκεκριμένη κίνηση, αρκετοί την καταδίκασαν ενώ η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή προχώρησε σε ανακοίνωση που έκανε ξεκάθαρη την εναντίωσή της στην δημοπρασία της δάδας.

Ο τέσσερις φορές Ολυμπιονίκης «έσπασε» τη σιωπή του μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής εξηγώντας πως «ούτε σκοπό είχα να προσβάλλω τίποτα ούτε προσωπική είναι η δάδα. Εφάρμοσα στην πράξη το ολυμπιακό ιδεώδες. Είμαι στεναχωρημένος για τα αρνητικά σχόλια. Την έδωσα για καλό σκοπό, για τα παιδιά», εξηγεί ο Ολυμπιονίκης στον Alpha.

Η ανακοίνωση-καταδίκης της ΕΟΕ

Λίγο μετά την προβολή της εκπομπής «Cash or Trash» στις τηλεοράσεις, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή προχώρησε σε ανακοίνωση-καταδίκης για τη δημοπρασία της δάδας αναφέροντας πως η συγκεκριμένη χρήση της «αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα».

«Η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα. Είναι απολύτως κατανοητή η πρόθεση ανάδειξης της σπουδαίας προσωπικότητας του Ολυμπιονίκη μας, Πύρρου Δήμα, ο οποίος αποτελεί εθνικό πρότυπο και σύμβολο, ωστόσο, η προβολή της συμμετοχής του σε συνδυασμό με την Ολυμπιακή Δάδα εντός τηλεοπτικού προγράμματος με εμπορικό χαρακτήρα δημιουργεί έναν άστοχο συσχετισμό που δύναται να παρερμηνευθεί από το κοινό». Καταλήγοντας σημειώνουν πως η ΕΟΕ «επιφυλάσσεται, ρητώς, παντός νομίμου δικαιώματός της».

Η ανάρτηση μετά την δημοπρασία

Ο Ολυμπιονίκης, πριν τις αιχμηρές τοποθετήσεις προχώρησε σε ανάρτηση στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media εξηγώντας τους λόγους που προχώρησε στην συγκεκριμένη κίνηση.

«Νιώθω μεγάλη χαρά που συμμετείχα στην πρώτη εκπομπή του Cash or Trash για τη νέα σεζόν στο Star και είχα την ευκαιρία να προσφέρω την Ολυμπιακή Δάδα των Ολυμπιακών Αγώνων "Λονδίνο 2012" για έναν ξεχωριστό σκοπό.

Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τη δάδα θα πάνε στα Παιδικά Χωριά SOS για να βοηθήσουν παιδιά που έχουν ανάγκη, εφαρμόζοντας στην πράξη τις Ολυμπιακές αξίες. Επειδή ο Ολυμπισμός δεν είναι μόνο αθλητισμός, αλλά και αρωγή και προς συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση».