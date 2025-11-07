Η απίστευτη γκάφα του Χάρι που προκάλεσε σάλο στον Καναδά - «Ζητώ συγγνώμη, βρισκόμουν υπό πίεση»

Συγγνώμη αναγκάστηκε να ζητήσει ο πρίγκιπας Χάρι μετά από γκάφα που έκανε κατά τη διάρκεια αγώνα μπέιζμπολ στο πλαίσιο του World Series.

Συγκεκριμένα, ο Βρετανός γαλαζοαίματος είχε πάει μαζί με τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ σε αγώνα μεταξύ των Los Angeles Dodgers και της καναδικής ομάδας Toronto Blue Jays.

Φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα έδειχναν το ζευγάρι να κάθεται στις εξέδρες ωστόσο μια λεπτομέρεια φαίνεται πως εξόργισε του Καναδούς αφού ο πρίγκιπας Χάρι φορούσε το χαρακτηριστικό μπλε καπέλο της αμερικανικής ομάδας. Όπως σημείωσαν, η επιλογή να υποστηρίξει τόσο εμφανώς τους Los Angeles Dodgers αποδεικνύει ότι δεν είναι «αφοσιωμένος» στην Κοινοπολιτεία.

Σημειώνεται ότι αν και έχει αποχωρήσει από τα βασιλικά του καθήκοντα από το 2020, ο πατέρας του, βασιλιάς Κάρολος, είναι ο αρχηγός του κράτους του Καναδά και 13 άλλων χωρών της Κοινοπολιτείας.

Η δημόσια απολογία του Χάρι

Όπως είναι λογικό, ο πρίγκιπας Χάρι έσπευσε να αποκαταστήσει την αλήθεια και σε συνέντευξη στο καναδικό κανάλι CTV στο πλαίσιο εκδήλωσης στην οποία παρέστη ζήτησε συγγνώμη.

«Πρώτον, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον Καναδά που το φόρεσα. Δεύτερον, ήμουν υπό πίεση. Δεν υπήρχαν πολλές επιλογές» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χάρι.

Ο πρίγκιπας - φορώντας ένα καπέλο των Blue Jays κατά τη διάρκεια της συνέντευξης - αστειεύτηκε ότι «όταν σου λείπουν πολλά μαλλιά από την κορυφή και κάθεσαι κάτω από τα φώτα των προβολέων, θα πάρεις όποιο καπέλο είναι διαθέσιμο».

Βέβαια, η παρουσία του ζευγαριού στο στάδιο Chavez Ravine στο Λος Άντζελες δυσαρέστησε επίσης πολλούς οπαδούς των Dodgers στις ΗΠΑ. Χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασαν την ενόχλησή τους για τις επίλεκτες θέσεις που τους παραχωρήθηκαν, ενώ θρύλοι του αγωνίσματος όπως ο Magic Johnson και ο πρώην pitcher των Dodgers, Sandy Koufax, κάθονταν πίσω τους.