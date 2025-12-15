Η απίστευτη ιστορία φοιτήτριας στο Brown που γλύτωσε δύο φορές από μαζικούς πυροβολισμούς

Μια επιζήσασα από την επίθεση στο Λύκειο Σάουγκους βρέθηκε αντιμέτωπη ξανά με τον τρόμο όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί στην πανεπιστημιούπολη του Μπράουν. Η Μία Τρέτα, τριτοετής φοιτήτρια του πανεπιστημίου Brown, ξαναβρέθηκε αντιμέτωπη με την ένοπλη βία το Σάββατο (13/12), όταν έλαβε ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης για πυροβολισμούς στο κτίριο μηχανικών της πανεπιστημιούπολης. Η Τρέτα, που είχε επιζήσει από μαζική ένοπλη επίθεση στο Λύκειο Σάουγκους της Καλιφόρνια το 2019, δήλωσε συγκλονισμένη από το γεγονός ότι ξαναβρέθηκε σε παρόμοιο περιστατικό.



Τότε, σε ηλικία 15 ετών, είχε τραυματιστεί σοβαρά στην κοιλιά, ενώ δύο μαθητές σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν. Σήμερα, η εμπειρία της αντικατοπτρίζει τη ζοφερή πραγματικότητα μιας γενιάς που μεγαλώνει με πρόβες για lockdown και ασκήσεις ενεργού σκοποβολής, μόνο για να συναντήσει ξανά την ίδια βία στην ανώτατη εκπαίδευση. Στην πρόσφατη επίθεση στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν. Η Τρέτα περιέγραψε τη νέα εμπειρία ως «απίστευτα τρομακτική», επισημαίνοντας ότι «κανείς δεν θα έπρεπε ποτέ να περάσει από ένα επεισόδιο πυροβολισμών, πόσο μάλλον από δύο».



Μαζί της, άλλοι φοιτητές, όπως ο Γκρίνμπεργκ, θυμήθηκαν παλιότερες εμπειρίες βίας και τα μέτρα που έπρεπε να λάβουν για να προστατευθούν, όπως οδόφραγματα και συνεχείς επικοινωνίες με τις οικογένειές τους. Οι επιπτώσεις της ένοπλης βίας, όπως υπογράμμισε ο πατέρας του Γκρίνμπεργκ, Δήμαρχος Κρεγκ Γκρίνμπεργκ, «ξεπερνούν τα φυσικά τραύματα και φτάνουν στις οικογένειες, τους φίλους και ολόκληρες κοινότητες».

Αστυνομικοί ερευνούν, μετά από το περιστατικό με πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Brown, στην Πρόβιντενς, Ρόουντ Άιλαντ, ΗΠΑ (φωτο: REUTERS/Taylor Coester)

Μετά την πρώτη επίθεση στο λύκειο, όπως αναφέρει η NYP, η Τρέτα αφιερώθηκε στην υπεράσπιση αυστηρότερων περιορισμών στην οπλοκατοχή, συμμετέχοντας σε πρωτοβουλίες όπως η «Φοιτητές Απαιτούν Δράση» και συναντώντας αξιωματούχους όπως ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο πρώην γενικός εισαγγελέας Μέρικ Γκάρλαντ. Σήμερα, συνεχίζει να εστιάζει στην πρόληψη της βίας και την έρευνα για τις επιπτώσεις των μαζικών πυροβολισμών στα σχολεία και τα πανεπιστήμια.



«Επέλεξα το Μπράουν γιατί ένιωθα ασφαλής και μπορούσα να είμαι φυσιολογική σε αυτήν τη νέα κανονικότητα», δήλωσε η Τρέτα. «Και συνέβη ξανά. Και δεν χρειαζόταν».