Η απίστευτη ιστορία του Κασίγιας με την καμαριέρα που του έκλεψε αντικείμενα αξίας 200.000 ευρώ

Δεν πρόκειται για κάποια σκηνή από αστυνομική ταινία, αλλά για μια υπόθεση που σόκαρε τον Ίκερ Κασίγιας και την κοινή γνώμη στην Ισπανία. Ο άλλοτε εμβληματικός αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης και της εθνικής ομάδας της Ισπανίας έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο ίδιο του το σπίτι από δύο πρόσωπα που γνώριζε καλά και είχε απόλυτη εμπιστοσύνη.

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία συνέλαβε μια γυναίκα και έναν άνδρα που κατηγορούνται πως αφαίρεσαν τιμαλφή αξίας περίπου 200.000 ευρώ από την κατοικία του 44χρονου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή. Οι δύο δράστες δεν ήταν άγνωστοι στον Κασίγιας: η γυναίκα εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στο σπίτι του, ενώ ο συνεργός της ήταν φύλακας στο συγκρότημα κατοικιών που έχει ο πρώην τερματοφύλακας.

Το σχέδιο της απάτης φέρεται να ήταν μελετημένο. Η καμαριέρα, εκμεταλλευόμενη την εμπιστοσύνη του Κασίγιας, αντικαθιστούσε με απομιμήσεις μερικά από τα ακριβότερα ρολόγια του, τη στιγμή που καθάριζε το σπίτι. Σκοπός τους δεν ήταν απλώς να μεταπωλήσουν τα ρολόγια, αλλά να τα αποσυναρμολογήσουν και να πουλήσουν τα κομμάτια τους ξεχωριστά, ώστε να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους.

#HCHDeportes | El exfutbolista Iker Casillas ha sido víctima de un robo de película en su casa de La Finca, una exclusiva urbanización en Madrid. Según ha informado este viernes se llevaron relojes por valor de 200.000 euros. 👀



Η αποκάλυψη ήρθε όταν ο Κασίγιας, γνωστός συλλέκτης ρολογιών, παρατήρησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Με τη βοήθεια της αστυνομίας στήθηκε παγίδα και σύντομα οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν.

Αν και η υπόθεση φαίνεται να έχει τελειώσει με την ανάκτηση των κλοπιμαίων, ο Ίκερ Κασίγιας φέρεται να είναι βαθιά απογοητευμένος και σοκαρισμένος από την προδοσία δύο ανθρώπων που γνώριζε για χρόνια και θεωρούσε μέλη του στενού του κύκλου.