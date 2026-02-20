Η απόφαση της EuroLeague για το επεισόδιο Λεσόρ με Μπάλντγουιν και Μπαρτζώκα στο Ντουμπάι

Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε τις ποινές για τα πρόσφατα περιστατικά που έλαβαν χώρα σε Αθήνα και Ντουμπάι, επιβάλλοντας συνολικά πρόστιμα ύψους 35.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με 22.000 ευρώ για τα όσα διαδραματίστηκαν μετά τη λήξη του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, ενώ στον Ματίας Λεσόρ επιβλήθηκε αποκλεισμός μίας αγωνιστικής και χρηματική ποινή 8.000 ευρώ για τη συμπεριφορά του στο ίδιο παιχνίδι.

Παράλληλα, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, θα κληθεί να καταβάλει 5.000 ευρώ για το φραστικό επεισόδιο με οπαδό και τα σχόλια που ακολούθησαν στην αναμέτρηση με την Dubai BC.

Η ανακοίνωση της Euroleague:

«Ο κ. Γεώργιος Μπαρτζώκας, προπονητής του Ολυμπιακού, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για τα σχόλιά του σχετικά με τη διαιτησία του αγώνα Ντουμπάι - Ολυμπιακός, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.γ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 22.000 ευρώ, για τη χρήση λέιζερ, την επιθετική συμπεριφορά των οπαδών του, την ρίψη αντικειμένων και τα ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκός ΑKTOR – Φενερμπαχτσέ, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.ε), στ), ζ) και θ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο Ματίας Λεσόρ, παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από έναν αγώνα και πρόστιμο 8.000 ευρώ, για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Φενερμπαχτσέ, σύμφωνα με το άρθρο 27.2.ε) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο Πανιώνιος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 4.000 ευρώ για τις προσβλητικές ενέργειες των οπαδών του κατά τη διάρκεια του αγώνα Πανιώνιος – Μπεσίκτας, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.f) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».