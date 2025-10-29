Η αποκάλυψη Μητσοτάκη: Νέα μορφή θα αποκτήσει το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα αποκτήσει νέα μορφή, υπηρετώντας την ενότητα και την κοινή διαδρομή του λαού μας, αποκάλυψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής όψης του Πενταγώνου.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι στο ανανεωμένο κτίριο πλέον θα χτυπά «πιο δυνατά η καρδιά» των Ενόπλων Δυνάμεων. «Η υπεράσπιση της πατρίδας δεν αφορά μόνο την ισχύ των όπλων μας αλλά και την ισχύ της κληρονομιάς και της ταυτότητάς μας. Εντυπωσιακό το μνημειακό γλυπτό του Κώστα Βαρώτσου για τους 121.000 νεκρούς που έπεσαν για την ελευθερία της χώρας», τόνισε.

Μιλώντας στα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής όψης του Πενταγώνου, ανέφερε ότι «η ίδια η διαμόρφωση της εντυπωσιακής αυτής πρόσοψης φιλτράρει το φως του παρόντος, διατηρώντας τη διαύγεια του παρελθόντος, αντανακλά όμως παράλληλα το δυναμισμό του μέλλοντος».

Φωτο: Eurokinissi

Συμπλήρωσε ότι «Υπενθυμίζει έτσι σε όλους ότι η υπεράσπιση της πατρίδας δεν αφορά μόνο στην ισχύ των όπλων της, αλλά και την ισχύ της κληρονομιάς και της ταυτότητά μας. Η νέα πρόσοψη συνομιλεί απευθείας με την Κιβωτό της Εθνικής Μνήμης, το εντυπωσιακό γλυπτό του Κωνσταντίνου Βαρώτσου που αφιερώνεται στους γνωστούς στρατιώτες που έπεσαν για την ελευθερία και την ειρήνη, την πρόοδο της χώρας και την εθνική αξιοπρέπεια», πρόσθεσε.

Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο «πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων στην ιστορία τους».

Νωρίτερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας ανέφερε πως θα υπάρξει διαγωνισμός «για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του ρόλου του ως σημείο εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς».

Σχολίασε επίσης ότι φάνταζαν αδιανόητα, μέχρι πριν από δύο χρόνια, ότι η χώρα θα κατασκεύαζε τα δικά της drones και αντί drones συστήματα και ότι θα υλοποιούσε προγράμματα καινοτόμων προϊόντων για τις Ένοπλες Δυνάμεις της όπως αυτά που γέμισαν με περηφάνεια τον ελληνικό λαό στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

«Οι αλλαγές πρέπει να εκφράζουν την ατζέντα του φιλόδοξου εκσυγχρονισμού που απαιτούν οι καιροί. Το κτήριο στην ουσία συνδέει με μοναδικό τρόπο το παρελθόν με το μέλλον μας», τόνισε ο ΥΕΘΑ.