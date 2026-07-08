Η αποκάλυψη Στάρμερ για το ασυνήθιστο δώρο Ερντογάν: Χάρισε στους ηγέτες περίστροφο με το όνομά τους

Ένα ασυνήθιστο δώρο επεφύλασσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, προσφέροντας στον καθένα ένα περίστροφο με χαραγμένο το όνομά του, συνοδευόμενο από ένα κουτί με πραγματικά φυσίγγια.

Σύμφωνα με το Turkiye Today, την αποκάλυψη έκανε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξηγώντας στους δημοσιογράφους ότι δεν μπορούσε να μεταφέρει το όπλο στη χώρα του, καθώς η εισαγωγή του απαγορεύεται από τη βρετανική νομοθεσία.

Έτσι, το περίστροφο του Στάρμερ θα παραμείνει στην Άγκυρα, όπου θα απενεργοποιηθεί, παρά το γεγονός ότι ο Τούρκος πρόεδρος είχε συνοδεύσει το δώρο με προσωπική επιστολή, με την οποία εξαιρούσε το συγκεκριμένο όπλο από τους τουρκικούς περιορισμούς εξαγωγής.

Ο Στάρμερ χαρακτήρισε το δώρο «ιδιαίτερα απρόσμενο», επισημαίνοντας ότι η επιστολή του Ερντογάν διευθετούσε μόνο το ζήτημα της εξαγωγής από την Τουρκία και όχι τους αυστηρούς κανόνες που ισχύουν στη Βρετανία για την εισαγωγή και κατοχή πυροβόλων όπλων.

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν και άλλοι ηγέτες του ΝΑΤΟ αντιμετώπισαν αντίστοιχα προβλήματα κατά την προσπάθεια μεταφοράς των όπλων στις χώρες τους.

Η Σύνοδος στην Άγκυρα

Τα δώρα προσφέρθηκαν στο περιθώριο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Ιουλίου στο Προεδρικό Συγκρότημα της Άγκυρας. Ήταν η πρώτη φορά από το 2004, όταν η Σύνοδος είχε φιλοξενηθεί στην Κωνσταντινούπολη, που η Τουρκία ανέλαβε ξανά τη διοργάνωση της συνάντησης των ηγετών της Συμμαχίας.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγός του, Εμινέ Ερντογάν, υποδέχθηκαν προσωπικά τους ηγέτες των κρατών-μελών, παραθέτοντας δεξίωση και επίσημο δείπνο.

Στο επίκεντρο των εργασιών της Συνόδου βρέθηκαν οι αμυντικές δαπάνες των κρατών-μελών, η στήριξη προς την Ουκρανία, καθώς και το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των αμερικανικών εξοπλιστικών πωλήσεων προς την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής άρσης του αποκλεισμού της από το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35.