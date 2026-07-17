Η αποκάλυψη του Νικήτα Κακλαμάνη για τη Μάρω Κοντού:Πάλεψε σχεδόν μόνη της δύο χρόνια με τον καρκίνο

Ακολουθώντας την επιθυμία της Μάρως Κοντού όσο βρισκόταν στη ζωή να μην συζητούν οι δικοί της άνθρωποι την ασθένειά της και τη μάχη της με τον καρκίνο, κανένας δεν μίλησε για αυτό. Στο τελευταίο «αντίο» στη Μητρόπολη Αθηνών, κάνοντας δηλώσεις στους δημοσιογράφους για εκείνη, ο στενός της φίλος, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης , προχώρησε στην αποκάλυψη για τη σπουδαία Μάρω Κοντού , που πάλευε δύο χρόνια με τον καρκίνο.

«Μόλις αποχαιρετήσαμε μία μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μια σημαντική Ελληνίδα γυναίκα, είπε αρχικά και συνέχισε: «Η Μάρω, τώρα μπορώ να τα πω, πάλεψε σχεδόν δύο χρόνια μόνη της με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε να τον νικήσει τελικά, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι».

«Η Μάρω πάλεψε σχεδόν μονη της δύο χρόνια με τον καρκίνο»



📹Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/ITsQ076CDq — Flash.gr (@flashgrofficial) July 17, 2026

Βίντεο: Γιάννης Κέμμος

