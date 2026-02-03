Η απώλεια μνήμης δεν εξαιρεί κανέναν – Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο καθώς μεγαλώνουμε

H επιδείνωση της μνήμης με την ηλικία παραμένει ένα φαινόμενο που δεν έχει εξηγηθεί πλήρως. Η λεγόμενη επεισοδιακή μνήμη –η ικανότητά μας να θυμόμαστε γεγονότα, εμπειρίες και στιγμές από το παρελθόν– είναι από τις πρώτες γνωστικές λειτουργίες που φαίνεται να φθίνουν όσο περνούν τα χρόνια. Νέα δεδομένα, ωστόσο, δείχνουν ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι ούτε απλή ούτε ίδια για όλους.

Μια μεγάλη διεθνής ανάλυση, η οποία δημοσιεύεται στο περιοδικό Nature Communications ρίχνει φως στο πώς ακριβώς εξελίσσεται η απώλεια μνήμης στον εγκέφαλο που γερνά. Αντί να εξετάσουν μεμονωμένα άτομα ή μικρά δείγματα, οι επιστήμονες συνδύασαν δεδομένα από χιλιάδες υγιείς συμμετέχοντες που παρακολουθήθηκαν για χρόνια. Το μέγεθος της μελέτης επιτρέπει για πρώτη φορά μια πιο καθαρή εικόνα των δομικών αλλαγών του εγκεφάλου και της σχέσης τους με τη μνήμη.

Όπως διαβάζουμε στο ScienceAlert, συνολικά αναλύθηκαν σχεδόν 10.500 μαγνητικές τομογραφίες και πάνω από 13.000 τεστ μνήμης, προερχόμενα από περισσότερους από 3.700 ανθρώπους χωρίς γνωστική διαταραχή. Τα δεδομένα αυτά συγκεντρώθηκαν από πολυετείς ερευνητικές μελέτες, δημιουργώντας μια μοναδική βάση σύγκρισης. Οι επιστήμονες δεν ήθελαν απλώς να δουν αν η μνήμη αποδυναμώνεται με την ηλικία, αλλά να κατανοήσουν ποιοι παράγοντες επιταχύνουν ή επιβραδύνουν αυτή τη διαδικασία.

Όχι μόνο ο ιππόκαμπος, αλλά ο εγκέφαλος ως σύνολο

Ένα από τα βασικά σημεία ήταν ο ιππόκαμπος, περιοχή του εγκεφάλου που παίζει κεντρικό ρόλο στη μνήμη και τη μάθηση. Αν και η συρρίκνωσή του σχετίζεται εδώ και χρόνια με την απώλεια μνήμης, τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Η μείωση του όγκου του εγκεφαλικού ιστού συνδέεται πράγματι με χειρότερες επιδόσεις στην επεισοδιακή μνήμη, αλλά η σχέση αυτή δεν αφορά μόνο μία περιοχή ούτε εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους.

Η ηλικία των 60 ως σημείο καμπής

Η σύνδεση ανάμεσα στις εγκεφαλικές αλλαγές και τη μνήμη γίνεται πιο έντονη μετά τα 60 έτη. Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, όσοι παρουσίαζαν ταχύτερη συρρίκνωση του εγκεφάλου είχαν και πιο εμφανή έκπτωση μνήμης. Αντίθετα, σε νεότερους ενήλικες, οι ίδιες δομικές αλλαγές δεν μεταφράζονταν απαραίτητα σε άμεση γνωστική επιβάρυνση. Αυτό υποδηλώνει ότι ο εγκέφαλος διαθέτει για δεκαετίες μηχανισμούς αντιστάθμισης, οι οποίοι όμως με τον χρόνο εξασθενούν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για τα άτομα που φέρουν το γονίδιο APOE ε4, το οποίο έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο νόσου Αλτσχάιμερ. Στη συγκεκριμένη ομάδα παρατηρήθηκε ταχύτερη απώλεια εγκεφαλικού όγκου και πιο έντονη μείωση της μνήμης σε σύγκριση με όσους δεν φέρουν το γονίδιο. Παρ’ όλα αυτά, η συνολική πορεία της γήρανσης του εγκεφάλου ήταν παρόμοια, γεγονός που δείχνει ότι οι βασικοί μηχανισμοί είναι κοινοί.

Τα αποτελέσματα αμφισβητούν την ιδέα ότι η απώλεια μνήμης είναι απλώς ένα αναπόφευκτο σύμπτωμα της ηλικίας. Αντίθετα, φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα μιας αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε ατομικές και μακροχρόνιες βιολογικές αλλαγές στον εγκέφαλο. Αυτές, όσο μεγαλώνουμε, αποκτούν μεγαλύτερη σημασία για τη γνωστική μας λειτουργία, καθιστώντας ορισμένους ανθρώπους περισσότερο ευάλωτους σε σύγκριση με άλλους.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για πρόληψη και θεραπείες

Οι διαπιστώσεις αυτές έχουν και πρακτικές συνέπειες. Αν η απώλεια μνήμης δεν οφείλεται σε μία μόνο περιοχή ή σε ένα μόνο γονίδιο, τότε και οι παρεμβάσεις δεν μπορούν να είναι μονοδιάστατες. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι πιο αποτελεσματικές θεραπείες θα πρέπει να στοχεύουν πολλαπλές περιοχές του εγκεφάλου και να εφαρμόζονται όσο το δυνατόν νωρίτερα, πριν οι αλλαγές συσσωρευτούν και γίνουν μη αναστρέψιμες.