Η απόλυτη φρίκη: Ομόφυλο ζευγάρι κατηγορείται για κακοποίηση και δολοφονία βρέφους 13 μηνών

Μια υπόθεση που συγκλονίζει τη Βρετανία εκτυλίσσεται σε δικαστήριο του Πρέστον, όπου ένας 37χρονος εκπαιδευτικός κατηγορείται για τη δολοφονία ενός βρέφους 13 μηνών, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία υιοθεσίας από τον ίδιο και τον 32χρονο σύντροφό του.

Το αγόρι, ο Preston Davey, κατέληξε τον Ιούλιο του 2023, αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του και έχοντας υποστεί ανακοπή καρδιάς. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, το παιδί είχε υποστεί εκτεταμένη κακοποίηση, με περισσότερους από 40 τραυματισμούς. Ο εισαγγελέας περιέγραψε μια «σκοτεινή και συστηματική εκστρατεία κακοποίησης», υποστηρίζοντας ότι το βρέφος πέθανε από ασφυξία, όταν παρεμποδίστηκε η αναπνοή του.

Jamie Varley, 37, is accused of murdering Preston Davey, one, along with 25 other chargeshttps://t.co/C5SL7BxCW8 — The Daily Record (@Daily_Record) April 20, 2026

Συστηματική κακοποίηση

Όπως ακούστηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου, το παιδί έφερε τραύματα στο πρόσωπο και το σώμα, καθώς και σοβαρές εσωτερικές κακώσεις. Οι τραυματισμοί φέρεται να ήταν επαναλαμβανόμενοι, ενώ υπήρχαν ενδείξεις ότι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο και στο παρελθόν για προβλήματα όπως αναπνευστικές δυσκολίες, σπασμούς και αιμορραγίες.

Οι γιατροί είχαν εντοπίσει σημάδια στο πρόσωπο, για τα οποία είχαν δοθεί «αθώες εξηγήσεις», χωρίς να εγερθούν περαιτέρω υποψίες, όπως σημειώνει η Daily Mail.

Η εισαγγελία, ωστόσο, υποστηρίζει ότι στην πραγματικότητα το παιδί υπέφερε από συστηματική κακοποίηση κατά το διάστημα που ζούσε με το ζευγάρι, περίπου τέσσερις μήνες πριν τον θάνατό του.

Καταγγελίες για βιντεοσκόπηση και καθυστερημένη αντίδραση



Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι ισχυρισμοί ότι ο βασικός κατηγορούμενος κατέγραφε σε βίντεο το παιδί ακόμη και σε κρίσιμες στιγμές, αντί να αναζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια.



Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο 37χρονος καθηγητής καθυστέρησε να καλέσει βοήθεια μέχρι να επιστρέψει ο σύντροφός του στο σπίτι, παρότι το παιδί εμφάνιζε εμφανή σημάδια σοβαρής δυσχέρειας στην αναπνοή.



Παράλληλα, το δικαστήριο άκουσε ότι είχαν καταγραφεί και άλλες περιπτώσεις παραμέλησης, με το παιδί να μένει χωρίς επίβλεψη ή να εκτίθεται σε καταστάσεις που θα μπορούσαν να του προκαλέσουν στρες ή εξάντληση.



Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε τραβήξει άσεμνα βίντεο και άσεμνες φωτογραφίες του Πρέστον, ο οποίος «υπέστη συστηματική κακομεταχείριση», σύμφωνα με το δικαστήριο.



Ο εισαγγελέας πρόσθεσε ότι η συλλογή φωτογραφιών «δεν ήταν το συνηθισμένο είδος φωτογραφιών που τραβάει ένας στοργικός γονέας».

Το δικαστήριο ενημερώθηκε και για περιστατικά αμέλειας, συμπεριλαμβανομένου ενός βίντεο 14 λεπτών του Πρέστον «αφημένου χωρίς επίβλεψη να σέρνεται μέσα σε μια μπανιέρα».



Το μωρό εμφανίστηκε επίσης να περιστρέφεται «βίαια» σε ένα παιχνίδι σε μια παιδική χαρά, αφήνοντάς το «αποπροσανατολισμένο», σύμφωνα με το δικαστήριο, ενώ κατατέθηκε ότι ο Πρέστον βιντεοσκοπήθηκε να υποβάλλεται σε στέρηση ύπνου, ξαφνικούς θορύβους και δυνατή μουσική.



Ο ρόλος του 32χρονου συντρόφου



Ο 32χρονος σύντροφος του 37χρονου κατηγορούμενου αντιμετωπίζει κατηγορίες ότι «επέτρεψε ή δεν απέτρεψε» τον θάνατο του παιδιού, καθώς -σύμφωνα με την εισαγγελία- όφειλε να έχει αντιληφθεί τον κίνδυνο.

Η κατηγορούσα αρχή υποστηρίζει ότι υπήρχαν σαφή προειδοποιητικά σημάδια, τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν, οδηγώντας τελικά σε τραγική κατάληξη.

Τα προειδοποιητικά σημάδια



Οι δύο άνδρες είχαν εγκριθεί ως υποψήφιοι θετοί γονείς στις αρχές του 2023 και η διαδικασία υιοθεσίας είχε προχωρήσει κανονικά. Το μωρό, που μέχρι τότε ζούσε με ανάδοχη οικογένεια, μεταφέρθηκε στο σπίτι τους την άνοιξη της ίδιας χρονιάς.



Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες, η καθημερινότητα στο σπίτι δεν ήταν ήρεμη. Γείτονες ανέφεραν έντονες φωνές και συνεχές κλάμα του παιδιού, ενώ σε μία περίπτωση έγινε και κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που διακόπηκε σχεδόν αμέσως.



Παράλληλα, το δικαστήριο άκουσε ότι ο βασικός κατηγορούμενος φέρεται να δυσκολευόταν να διαχειριστεί την ευθύνη της φροντίδας του παιδιού, εκφράζοντας έντονη πίεση και ζητώντας ακόμη και φαρμακευτική υποστήριξη, την οποία όμως δεν επιδίωξε επισήμως.



Οι κατηγορίες



Ο 37χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται, μεταξύ των οποίων δολοφονία, βαριά σωματική βλάβη και κακοποίηση ανηλίκου. Ο 32χρονος συγκατηγορούμενός του αρνείται επίσης τις κατηγορίες που σχετίζονται με την ευθύνη για τον θάνατο και την κακοποίηση του παιδιού.



Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.