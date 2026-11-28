Τη δυνατότητα να στείλουν το όνομά τους στον Τιτάνα προσφέρει στο κοινό η NASA, ενόψει της αποστολής Dragonfly στον μεγαλύτερο δορυφόρο του πλανήτη Κρόνου.

Τα ονόματα των συμμετεχόντων θα αποθηκευτούν σε μικροτσίπ που θα ταξιδέψει με το σκάφος. Όσοι εγγραφούν θα λάβουν επίσης μια προσωποποιημένη ψηφιακή «κάρτα επιβίβασης», ως αναμνηστικό της συμμετοχής τους.

Η προθεσμία υποβολής είναι η 15η Ιανουαρίου 2027, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας.

Ένα ταξίδι περίπου έξι ετών

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το space.com, το Dragonfly είναι ένα ρομποτικό όχημα με έλικες, σχεδιασμένο να πετά από τοποθεσία σε τοποθεσία και να εξετάζει διαφορετικές περιοχές του Τιτάνα.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα της NASA, η εκτόξευση προβλέπεται όχι νωρίτερα από τον Ιούλιο του 2028 και η άφιξη στα τέλη του 2034. Αντί να περιοριστεί στην περιοχή προσεδάφισής του, το όχημα θα μπορεί να μετακινείται εναέρια, προσεγγίζοντας σημεία με διαφορετικά γεωλογικά χαρακτηριστικά.

Ο Τιτάνας διαθέτει πυκνή ατμόσφαιρα, εκτεταμένες θίνες και ποτάμια και λίμνες υγρού μεθανίου. Η επιφάνειά του είναι επίσης πλούσια σε οργανικά υλικά, γεγονός που τον καθιστά σημαντικό προορισμό για τη μελέτη της χημείας που συνδέεται με τις προϋποθέσεις εμφάνισης ζωής.

Τι θα αναζητήσει το Dragonfly

Η αποστολή θα εξετάσει την προβιοτική χημεία, δηλαδή τις χημικές διεργασίες που προηγούνται της εμφάνισης της ζωής, βοηθώντας τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τα συστατικά και τις συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν σε αυτήν.

Το Dragonfly θα συλλέγει δείγματα επιφανειακού υλικού και θα τα αναλύει με τα επιστημονικά όργανα που διαθέτει. Οι κάμερές του θα καταγράφουν τόσο κοντινές εικόνες του εδάφους όσο και πανοραμικές λήψεις κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

Όπως εξηγεί η επικεφαλής ερευνήτρια της αποστολής, Ελίζαμπεθ Τερτλ, οι παρατηρήσεις από την επιφάνεια και τον αέρα θα προσφέρουν νέες οπτικές του τοπίου και στοιχεία για τις διεργασίες που το διαμόρφωσαν.

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το όνομά τους στην επίσημη σελίδα της καμπάνιας της NASA και να αποκτήσουν την ψηφιακή κάρτα επιβίβασης.

Υπάρχει επίσης η επιλογή εγγραφής στις ενημερώσεις της αποστολής, ώστε να παρακολουθούν την προετοιμασία, την εκτόξευση και το ταξίδι προς τον Τιτάνα.